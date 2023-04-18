Глобальна система з контролю за озброєннями знаходиться під загрозою краху через дії Росії і Китаю. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції, присвяченій саме цій тематиці, пише Politico.
"Ми стоїмо на роздоріжжі. В одному напрямку лежить крах міжнародного порядку контролю над озброєннями і необмежене поширення зброї масового знищення з вкрай небезпечними наслідками. Попереду є альтернативний шлях - той, де ми робимо роботу, якою б складною вона не була", — сказав Столтенберг.
Дана заява прозвучала в контексті недавнього рішення Кремля вийти з договору з США по контролю за ядерною зброєю.
"Кремль вирішив демонтувати контроль над озброєннями і підірвати стратегічну стабільність", — сказав генсек НАТО і додав, що Росія стала "найбільш прямою загрозою нашій безпеці".
Також Столтенберг знайшов, в чому дорікнути Китай – "швидко нарощує свій ядерний арсенал без будь-якої прозорості щодо своїх можливостей". Крім того, він нагадав, що "Іран і Північна Корея відверто розвивають свої власні ядерні програми і системи доставки".
Столтенберг заявив про необхідність сісти за стіл переговорів з цими країнами, щоб стабілізувати цю ситуацію.
"Ми повинні пам'ятати, що угоди про контроль над озброєннями укладаються не між друзями. Вони укладаються між противниками", – сказав Столтенберг.
Росія вийшла з Договору про ядерну зброю
У лютому за кілька днів до річниці вторгнення в Україну Путін заявив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Ця угода передбачала взаємний контроль за ядерною зброєю США і Росії.
Вашингтон зазначив, що ДСНВ не передбачає можливості "призупинити" участь у ньому - можна тільки вийти. Тому зараз Росія просто порушує договір. Також в США запевнили, що не мають наміру нарощувати свій ядерний арсенал.