На думку президента України, Трамп і Путін є різними людьми і вони не мають спільних тем для обговорення.

Президент України Володимир Зеленський вважає президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна дуже різними людьми, у яких немає точок дотику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції прем’єрміністеркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Щодо цього діалогу, телефонної розмови між Трампом і Путіним - не впевнений, що вони мають багато спільних ідей, спільних тем для обговорення, бо вони дуже різні люди", - висловив думку глава держави.

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При цьому він додав, що якщо мова йде про Україну, то її влада з самого початку підтримала ідею Трампа про безумовне припинення вогню.

"Я говорив не один раз, що ми готові до будь-якого формату зустрічі, і я думаю, що в Росії лише Путін є тим, хто ухвалює реальні рішення.Саме тому, нам потрібна зустріч на рівні лідерів", - сказав Зеленський.

Діалог між Трампом і Путіним

Сьогодні, 3 липня, має відбутися телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Ця розмова відбуватиметься на тлі повідомлень, що Сполучені Штати призупинили передачу Україні критичних видів озброєння, у тому числі ракет до зенітних комплексів "Петріот".

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