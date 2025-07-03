Такий крок може бути наслідком скорочення запасів у США, але Україна вважає, що її підштовхують до політичних поступок.

У ніч із 30 червня на 1 липня, за словами українських офіційних осіб, американські військові вантажні літаки, що перевозили перехоплювачі ППО та інші види озброєнь на європейські бази (звідки їх мали доставляти в Україну суходолом), були відкликані назад.

Які саме види озброєнь були зупинені, на який термін і з якої причини - залишається незрозумілим. Пентагон не надав подробиць, проте низка джерел повідомляє, що серед заморожених поставок були перехоплювачі системи Patriot. Може також йтися про зенітні ракети Stinger, ракети "повітря-повітря", ракети Hellfire класу "повітря-земля", ракети класу "земля-земля" і артилерійські снаряди, пише The Economist.

За заявою Пентагону, ця пауза викликана необхідністю "загального перегляду поставок озброєнь" з метою сприяти закінченню війни в Україні, "водночас зберігши боєготовність США і пріоритети у сфері оборони".

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Чиновники підкреслюють, що цей перегляд має глобальний характер, і припинення поставок може бути скасовано. Однак українські офіційні особи стверджують, що поставки всіх видів американської зброї, включно з боєприпасами і запасними частинами, були повністю зупинені - твердження, яке США офіційно заперечують.

Пентагон називає це тимчасовим і обмеженим заходом. Але в Києві підозрюють, що йдеться про більш масштабний тиск з боку адміністрації президента США Дональда Трампа з метою виторгувати "політичні поступки" - так само, як це було в березні, коли постачання озброєнь і розвідданих було припинено після публічного конфлікту між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Проте останніми тижнями відносини між Трампом і Зеленським, здавалося, покращилися. Але водночас підтримка України з боку США слабшає, пише ЗМІ.

"Фронт в Україні, судячи з усього, не впаде в найближчі місяці, незважаючи на поступове просування російських військ. Проте на країну чекають суворі наслідки: що менше зброї вона отримує, то більше людей і територій втрачає", - йдеться в матеріалі.

Що відомо про допомогу США для України

Підтримка США здійснюється двома основними способами: через Presidential Drawdown Authority (PDA), що дає змогу Пентагону швидко надсилати Україні зброю з власних запасів, і через Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) - повільніший механізм, за якого зброю замовляють у виробників.

Адміністрація Трампа із січня не оголошувала нових постачань за лінією PDA, але раніше замовлена зброя за програмою USAI, як передбачалося, мала надходити аж до кінця 2028 року (за розрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень).

Якщо тепер перериваються і ці поставки, то йдеться про більш різке завершення американської підтримки, ніж передбачалося, вважають журналісти.

Рішення про припинення поставок пов'язують з Елбріджем Колбі, заступником міністра оборони з політичних питань, який давно виступає за перерозподіл ресурсів США з Європи та Близького Сходу в Азіатсько-Тихоокеанський регіон і на конкуренцію з Китаєм.

Повідомляється, що він провів перегляд запасів боєприпасів Пентагону через побоювання, що запаси артилерійських снарядів, засобів ППО і високоточних боєприпасів перебувають на критично низькому рівні. При цьому важливо уточнити, що європейські країни вже зараз постачають більше озброєнь Україні, ніж США, і пообіцяли заповнити дефіцит, викликаний скороченням американської допомоги. Але навіть вони відчувають серйозний дефіцит систем ППО - особливо таких, як Patriot, які показали свою ефективність проти балістичних та інших ракет.

Інші новини про призупинення допомоги Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що про жорстке висловлювання радника Байдена з питань нацбезпеки на цю тему. В останні місяці, за його словами, Трамп ніколи не доводив справу до кінця, хоча багато разів "погрожував". Наприклад, санкціями проти Росії.

Крім того, що на цьому тлі готується телефонна розмова між Трампом і Зеленським. "США заявляють, що це не пауза і не призупинення. США все ще визначаються з тим, як найкраще підтримати оборону України. Це залишається пріоритетом", - сказав один із європейських дипломатів на правах анонімності.

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