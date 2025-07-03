У Пентагоні заявили, що нададуть президенту Дональду Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні.

У Пентагоні прокоментували ситуацію із зупинкою постачання озброєння Україні, заявивши, що нададуть президенту Дональду Трампу варіанти продовження військової допомоги.

Як пише The Guardian, у відомстві зазначили, що у президента Дональда Трампа все ще є "надійні" варіанти підтримки України. Зокрема, прес-секретар Пентагону Шон Парнелл заявив журналістам у середу, що представники міністерства оборони проводять "аналіз можливостей", щоб переконатися, що військова допомога США відповідає пріоритетам адміністрації Трампа.

"Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти військової допомоги Україні, що відповідають його меті покласти край цій трагічній війні. Міністерство ретельно вивчає й адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, зберігаючи при цьому боєготовність і пріоритети оборони США", - сказав він.

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Водночас він додав, що США не надаватимуть "жодної нової інформації про конкретні кількості або типи боєприпасів, що поставляються Україні, або про терміни, пов'язані з цими поставками".

Парнелл уточнив, що такий крок спрямований на оцінку того, які саме боєприпаси і куди відправляються. Однак він не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться і яких країн це торкнеться.

США зупинили постачання зброї Україні

Напередодні видання Politico повідомило, що США призупиняють постачання деякої зброї Україні. Зазначалося, що таке рішення було ухвалено ще в червні, але набуло чинності тільки зараз. Водночас у Держдепі США запевняли, що таке рішення "не означає повне припинення військової допомоги".

BILD пише, що запасів американських ракет в Україні має вистачити до кінця літа. Після цього ситуація може стати критичною.

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