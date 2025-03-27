Виплати до бюджетів на 2024 і 2025 роки "призупинені в очікуванні перегляду внесків до міжнародних організацій", заявив представник США на бюджетному засіданні СОТ.

Сполучені Штати Америки призупинили свої фінансові внески до Світової організації торгівлі (СОТ). Про це із посиланням на джерела повідомляє агентство Reuters.

"Адміністрація Трампа відступає від глобальних інституцій, які, на її думку, суперечать його економічній політиці "Америка понад усе". Вона планує вийти з деяких з них, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, і скоротила внески в інші в рамках широкого перегляду федеральних витрат", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що річний бюджет СОТ на 2024 рік складав 232,06 мільйона доларів. Відповідно до документації, біля 11% від цієї суми мали внести Сполучені Штати на основі системи зборів, пропорційної до їхньої частки у світовій торгівлі.

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Під час бюджетного засідання СОТ, що відбулося 4 березня, представник американської делегації сказав, що виплати до бюджетів на 2024 і 2025 роки "призупинені в очікуванні перегляду внесків до міжнародних організацій". Він додав, що у Вашингтоні поінформують організацію про результати у "невизначений термін", кажуть джерела.

Ще одне джерело журналістів підтвердило цю інформацію і додало, що тепер СОТ розробляє "план Б", якщо пауза у фінансуванні затягнеться.

Вихід США з різних організацій

Кілька днів тому стало відомо, що Сполучені Штати Америки вийшли із групи з розслідування злочинів Росії в Україні. NYT із посиланням на джерела повідомляло, що таке рішення є ознакою того, що "адміністрація Трампа відходить від зобов'язання президента Байдена притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини, вчинені проти українців".

Раніше американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. В указі сказано, що організація "продовжує вимагати несправедливо обтяжливі виплати" від США. Відомо, що біля п'ятої частини річного бюджету ВООЗ надходить із пожертвувань американського уряду.

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