Міністерство юстиції США таємно поінформувало європейських чиновників про те, що країна виходить із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій осіб, відповідальних за вторгнення РФ в Україну.
Про це пише The New York Times (NYT) із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. "Рішення про вихід із міжнародної групи з переслідування за злочин агресії проти України, до якої США увійшли 2023 року, є останньою ознакою того, що адміністрація Трампа відходить від зобов'язання президента Байдена притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини, вчинені проти українців", - констатувало видання.
Групу було створено для притягнення російської влади, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані, до відповідальності за злочини, що визначаються як агресія згідно з міжнародним правом, яка порушує суверенітет іншої країни і не ініціюється в порядку самооборони.
Як повідомили обізнані джерела видання, рішення буде оголошено в понеділок в електронному листі співробітникам і членам Євроюсту.
Видання наголосило, що США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, відправивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.
Адміністрація Трампа не назвала жодних причин виходу зі слідчої групи.
Комі цього, Трамп скорочує роботу, виконувану Групою з відповідальності за воєнні злочини, яку було створено 2022 року тодішнім генеральним прокурором Мерріком Б. Гарландом і укомплектовано досвідченими прокурорами. Вона координувала зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені в Україні.
Притягнення Путіна до відповідальності
Рівно два роки тому Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт володаря Кремля Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Путіна і Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації українських дітей. У Гаазі також послалися на "розумні підстави", які дають змогу вважати, що Путін несе особисту відповідальність за депортацію українських дітей.