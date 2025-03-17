Це рішення є ознакою того, що адміністрація Трампа більше не зацікавлена у притягненні російського диктатора Путіна до відповідальності за злочини проти українців.

Міністерство юстиції США таємно поінформувало європейських чиновників про те, що країна виходить із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій осіб, відповідальних за вторгнення РФ в Україну.

Про це пише The New York Times (NYT) із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією. "Рішення про вихід із міжнародної групи з переслідування за злочин агресії проти України, до якої США увійшли 2023 року, є останньою ознакою того, що адміністрація Трампа відходить від зобов'язання президента Байдена притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини, вчинені проти українців", - констатувало видання.

Групу було створено для притягнення російської влади, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані, до відповідальності за злочини, що визначаються як агресія згідно з міжнародним правом, яка порушує суверенітет іншої країни і не ініціюється в порядку самооборони.

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Як повідомили обізнані джерела видання, рішення буде оголошено в понеділок в електронному листі співробітникам і членам Євроюсту.

Видання наголосило, що США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, відправивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Адміністрація Трампа не назвала жодних причин виходу зі слідчої групи.

Комі цього, Трамп скорочує роботу, виконувану Групою з відповідальності за воєнні злочини, яку було створено 2022 року тодішнім генеральним прокурором Мерріком Б. Гарландом і укомплектовано досвідченими прокурорами. Вона координувала зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені в Україні.

Притягнення Путіна до відповідальності

Рівно два роки тому Міжнародний кримінальний суд Гааги видав міжнародні ордери на арешт володаря Кремля Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Путіна і Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації українських дітей. У Гаазі також послалися на "розумні підстави", які дають змогу вважати, що Путін несе особисту відповідальність за депортацію українських дітей.

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