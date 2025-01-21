ВООЗ значною мірою залежить від фінансування зі США - близько п'ятої частини її річного бюджету надходить із пожертвувань американського уряду.

Президент Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як пише CNN, це стане серйозним кроком назад для фінансування світової охорони здоров'я.

Це не вперше, коли Трамп намагається розірвати зв'язки з ВООЗ - попередню спробу він зробив 2020 року під час пандемії коронавірусу. Президент Джо Байден скасував рішення Трампа у свій перший день на посаді в січні 2021 року - а тепер Трамп фактично відновив його у свій перший день повернення в Білий дім.

У тексті указу як причини виходу США згадуються "неправильне поводження організації з пандемією COVID-19, що виникла через Ухань, Китай, та інші глобальні кризи в галузі охорони здоров'я, її нездатність ухвалити терміново необхідні реформи та її нездатність продемонструвати незалежність від неналежного політичного впливу держав-членів ВООЗ".

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В указі також ідеться, що ВООЗ "продовжує вимагати несправедливо обтяжливі виплати" від США.

ВООЗ значною мірою залежить від фінансування зі США, і близько п'ятої частини її річного бюджету надходить із пожертвувань уряду США.

Наслідки рішення Трампа

Доктор Ашиш Джа, який обіймав посаду координатора Білого дому з реагування на COVID-19 під час адміністрації Байдена, назвав рішення президента Дональда Трампа вийти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я "стратегічною помилкою".

"ВООЗ - досить важлива організація, і з виходом Америки вона створює політичний вакуум, який може заповнити тільки одна країна, і це Китай", - сказав Джа в інтерв'ю CNN.

Він передбачив, що Китай активізуватиметься в організації за відсутності фінансування і керівництва з боку США, що, зі свого боку, може "дати Китаю більше політичного впливу у світі".

Джа попередив, що вихід із ВООЗ також послабить організацію, оскільки вона значною мірою покладається на персонал і досвід США, особливо у відстеженні глобальної пандемії грипу.

Повний вихід із ВООЗ займає рік, і у США є зобов'язання продовжувати фінансувати її протягом року.

Інші рішення Трампа

Раніше Трамп підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, доки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики. Нагадаємо, Україна є одним із найбільших одержувачів американської допомоги.

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