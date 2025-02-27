У заяві СОТ засуджується руйнівний вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну на життя людей та економіку української держави.

У середу, 26 лютого, Сполучені Штати Америки не підтримали щорічну заяву членів Світової організації торгівлі із засудженням російської агресії проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело і женевського чиновника з питань торгівлі. Це сталося вперше за три роки, відколи Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, що є черговим сигналом про зміну у відносинах між Москвою та Вашингтоном.

Зазначається, що цьогоріч заяву підписали 44 країни-члени СОТ та Україна, включаючи Європейський Союз, Великобританію, Канаду та Австралію.

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"Рішення не бути співавтором було прийнято відповідно до нашої позиції в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй та Генеральній Асамблеї ООН на початку цього тижня", – заявив американський чиновник в коментарі агентству.

У заяві СОТ засуджується руйнівний вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну на життя людей та економіку української держави.

"Ми серйозно стурбовані наслідками цих руйнувань для України і для світової торгівлі, включаючи постачання сільськогосподарської продукції, добрив і мінеральних ресурсів з України на міжнародні ринки", – додали в СОТ.

Голосування США з питань України

Кілька днів тому FT повідомило, що США запропонували ООН резолюцію, яка прирівнює дії України та РФ. У Кремлі заявили, що "вітають і підтримують" американське "переформатування" підходу до Росії.

Під час голосування в ООН розглядалися дві резолюції – Генасамблея ООН підтримала антиросійський проект резолюції, який ініціювали Україна та країни Європи. США документ не підтримали.

Крім того, Генасамблея ООН ухвалила й американський проект резолюції до третьої річниці війни в Україні. Документ під назвою "Шлях до миру" підтримали 93 країни, 8 проголосували проти, 73 утрималися (включно з Україною). Ця резолюція не називає Росію агресором і містить загальні заклики до "мирного вирішення конфлікту".

Згодом стало відомо, що Рада Безпеки ООН ухвалила нейтральну резолюцію США з нагоди третьої річниці вторгнення РФ в Україну.

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