Питання їхнього використання актуалізувалося після блокування допомоги Україні з боку США.

Сполучені Штати Америки пропонують надати десятки мільярдів євро для допомоги Україні у борг під заставу майбутніх прибутків від державних активів РФ, що були заморожені західними країнами. Про це інформує Financial Times.

Зазначається, що Група семи (G7) розділилася в думках з приводу того, що робити з російськими активами на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, у Вашингтоні підтримали ідею конфіскації активів у повному обсязі та передачі їх Україні.

Водночас, на думку єврочиновників, це може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки. Натомість країни ЄС пропонують віддати Києву лише прибутки, отримані від цих активів. При цьому питання їхнього використання актуалізувалося після блокування додаткової допомоги Україні з боку США Конгресом.

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"Ми перебуваємо в точці, в якій повинні вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність іммобілізованих резервів для України. Ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", - заявив заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

За його словами, пропозиція Вашингтона передбачає "поточну вартість майбутнього процентного потоку від іммобілізованих активів, або через облігації, або через позику". Як сказав Сінгх, європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Києву відсотки з резервів на піврічній основі, однак існують способи "збільшити вартість цих потоків доходів з часом".

"Замість того, щоб просто перераховувати річний прибуток з резервів можна перераховувати 10-річні прибутки або 30-річні прибутки. Нинішня вартість цих прибутків становить дуже велику суму", - пояснив він.

Допомога США Україні - останні новини

Нещодавно генерал армії США, голова Європейського командування Збройних сил США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що у війні програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь.

В ході свого виступу у Конгресі він наголосив, що без допомоги Вашингтона за кілька тижнів баланс артснарядів буде 10 до 1 на користь РФ.

Тим часом соціологи з'ясували думку американців щодо допомоги США Україні. Так, громадяни Сполучених Штатів дедалі більше схиляються до підтрмки Києва Білим домом.

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