Громадяни Сполучених Штатів дедалі більше схиляються до підтрмки Києва Білим домом.

Підтримка допомоги Україні серед американців зросла з листопада минулого року. Про це свідчать результати опитування Gallup, інформує The Hill.

Так, понад третина респондентів (36%) вважають, що США недостатньо допомагають Україні у війні проти Росії. При цьому приблизно стільки ж опитаних вважають, що США роблять занадто багато, щоб допомогти Києву.

"У листопаді 41 відсоток опитаних сказав, що США роблять занадто багато, щоб допомогти Україні, у порівнянні з 25 відсотками, які сказали, що робиться недостатньо. Результати частково сприяють зростанню кількості незалежних експертів, які зараз підтримують збільшення допомоги Україні", - пише видання.

Також зазначається, що серед прихильників Демократичної партії близько 60% заявили, що підтримка України є недостатньою.

"Трохи більше третини "незалежних", 34 відсотки, сказали те саме, разом із 15 відсотками республіканців", - ідеться у статті.

Також соціологи вказують, що дедалі більше американців вважають, що Росія виграє війну проти України. Так, близько 23 відсотків сказали, що Кремль перемагає, що на 9 пунктів більше, ніж восени минулого року. При цьому лише 12% дорослих вірять у перемогу України, що на 8 пунктів менше. Водночас, на думку 65 відсотків, війна зайшла у глухий кут.

Опитування проводилося з 1 по 17 березня серед 2222 дорослих. Його похибка становить 2 відсоткові пункти.

Допомога США Україні - останні новини

Днями екс-директор Нацрозвідки США Ден Коутс заявив, що допомога Україні є "найменш витратним способом послабити російську армію та перешкодити російській агресії".

За його словами, потенційні наслідки неспроможності допомогти Україні протистояти агресії Росії не обмежуються Європою.

Також УНІАН повідомляв, що генерал армії США, голова Європейського командування Збройних сил США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що у війні програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь.

Під час виступу у Конгресі він підкреслив, що без допомоги США за кілька тижнів баланс артснарядів буде 10 до 1 на користь Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: