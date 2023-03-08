Американські військові розглядають можливість установки західних ракет класу "повітря-повітря" на українські МіГи.

Джерело Politico повідомили, що мова йде про ракети середньої дальності AIM-120, призначені для запуску з західних винищувачів, таких як американський F-16. У разі успіху, інтеграція AIM-120 з Мігами стане першим випадком, коли США нададуть можливість запускати ракети класу "повітря-повітря" з літаків.

Відзначається, що процес інтеграції пов'язаний з труднощами, оскільки ракета повинна бути не тільки встановлена на літаку, але і "розмовляти" з радаром літака. Основна проблема полягає в тому, що американські і радянські літаки занадто різні.

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Українські пілоти в США

Як відомо, зараз двоє українських пілотів перебувають на військовій базі в Штатах.

У Повітряних силах Збройних сил України розповіли, що американські фахівці визначають рівень умінь українських пілотів. Також вони з'ясовують, скільки часу може піти на їх навчання, якщо буде прийнято рішення про постачання винищувачів Україні.

Наприкінці лютого заступниця голови Державного департаменту Вікторія Нуланд заявляла, що Штати обговорюють передачу Україні винищувачів п'ятого покоління.

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