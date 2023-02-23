Йдеться про надання літаків у довгостроковій перспективі.

США обговорюють надання Україні винищувачів п'ятого покоління (до них відносять F-22 Raptor, які вже не виготовляють, і F-35 Lightning II).

Це може статися в рамках задоволення довгострокових потреб України, заявила заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

"Ми продовжуємо обговорення. Ми розглядаємо довгострокову протиповітряну оборону. Деякі країни в Європі зацікавлені в їх наданні. Це вибір, який вони матимуть зробити. Але знову ж таки, це картина, яка змінюється, ми бачимо, що Україні це потрібно", – сказала вона, коментуючи можливість надання винищувачів 4-го або 5-го покоління.

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Нуланд зазначила, що США складають план допомоги враховуючи оцінки України щодо того, яка техніка і які тренування є необхідними для наступних кроків на полі бою. Але, наголосила вона, йдеться не тільки про підготовку до майбутньої весняної битви, а й про майбутнє українських сил.

"Нам потрібно зробити так, щоб Україна була достатньо сильною, щоб захистити себе від повернення Путіна. Тому що ми бачимо цей крок зараз. ... Він просто витрачає час на відновлення та підготовку до повернення. Нам потрібно думати про сильну протиповітряну оборону України. Ми включимо дещо з того, що ми вже дали, але, можливо, і те, що ще не дали, навчання для цього", – додала вона.

Винищувачі для України - позиція США

На початку лютого ЗМІ з посиланням на чиновників повідомляли, що США навряд чи погодяться на передачу Україні своїх винищувачів F-16.

Президент США Джо Байден говорив, що він проти таких поставок. Водночас не виключали, що Вашингтон дасть "зелене світло" для надання літаків іншими країнами.

9 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про "певні позитивні рішення" в питанні щодо передачі Україні західних винищувачів F-16.

14 лютого Financial Times повідомила, що хоча Байден заявив, що поставок не буде, вашингтонські чиновники визнають, що вони, ймовірно, нададуть Україні більш сучасні повітряні засоби.

Напередодні конгресмен-республіканець Майкл Маккол, перебуваючи в Києві, заявив, що у Вашингтоні схиляються до відправки Україні ракет більшої дальності ATACMS і винищувачів F-16.

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