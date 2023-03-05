Американці хочуть оцінити льотні навички українців і їх готовність до освоєння нової техніки.

Двоє українських військових льотчиків проходять тестування на військовій базі в США. Їх перевіряють на готовність почати навчання пілотуванню винищувачів F-16. Про це каналу NBC розповіли два конгресмени і один високопоставлений американський чиновник.

Стверджується, що навички українців перевіряють на американській військовій базі в Тусоні, штат Арізона. Зараз їх тестують на спеціальних симуляторах. Очікується, що незабаром на базу можуть прибути ще до 10 українців – США вже схвалили їхній приїзд.

Джерела видання підкреслюють, що це перший випадок, коли Пентагон проводить перевірку навичок українських пілотів на американській території.

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"Програма полягає в оцінці їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали", - сказав один зі співрозмовників видання.

При цьому підкреслюється, що дана програма не є навчальною і вона не передбачає польоти на справжніх літаках. Також поки немає інформації, що США переглянули своє рішення про відмову в постачанні літаків F-16 на поточному етапі війни.

Поставка винищувачів Україні - останні новини

До теперішнього часу жодна з країн-партнерів не погодилася почати поставки сучасних західних винищувачів в Україну. Одні країни, наприклад, Британія і Німеччина виключають такі поставки зовсім, інші, наприклад, Франція, допускають таку можливість, але рішення поки не ухвалили.

У той же час українські чиновники впевнені, що рано чи пізно Захід погодиться поставити Україні свої літаки. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, Україна отримає літаки двох або трьох типів.

Багато європейських лідерів відзначають, що однією з основних перешкод для постачання літаків є тривалий термін підготовки пілотів. Перенавчання пілота і обслуговуючого персоналу з радянського винищувача на американський займає набагато більше часу, ніж у випадку з танками і тим паче артилерією.

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