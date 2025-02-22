Адміністрація Трампа розморозила $5,3 мільярда з раніше замороженої іноземної допомоги, переважно на програми безпеки та боротьби з наркотиками. При цьому, як пише Reuters, у списку винятків майже немає коштів на гуманітарну допомогу.
Так, Reuters отримало список із 243 винятків, затверджених станом на 13 лютого, на загальну суму 5,3 мільярда доларів. Переважна більшість вивільнених коштів - понад 4,1 мільярда доларів - припала на програми, якими керує Бюро з воєнно-політичних питань Державного департаменту США, що контролює продажі зброї та військову допомогу іншим країнам і групам. При цьому більше половини програм, яким буде дозволено продовжити роботу, спрямовані на боротьбу з наркотрафіком і нелегальною міграцією в США.
Водночас програми USAID отримали менш як 100 мільйонів доларів у вигляді винятків - порівняно з приблизно 40 мільярдами доларів, які щорічно виділялися на програми USAID до введення мораторію.
До числа програм USAID, звільнених від сплати податків, увійшли 78 мільйонів доларів на непродовольчу гуманітарну допомогу в Газі. Окремо 56 мільйонів доларів було виділено Міжнародному комітету Червоного Хреста у зв'язку з угодою про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
При цьому, зазначає видання, у списку не було конкретних винятків для деяких із найважчих гуманітарних криз у світі, включно із Суданом, Сирією, Україною, М'янмою та Афганістаном.
При цьому до списку безпекових винятків увійшли 870 мільйонів доларів на програми в Тайвані, 336 мільйонів доларів на модернізацію філіппінських сил безпеки і більше ніж 21,5 мільйона доларів на бронежилети і бронемашини для національної поліції і прикордонників України.
Допомога Україні від США
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що у США "немає апетиту" до нового законопроєкту про фінансування України.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що США надали Україні станом на сьогодні близько 67 млрд доларів зброєю і ще 31,5 млрд доларів склала пряма фінансова допомога в бюджет на окремі програми.