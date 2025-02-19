Війна вже коштувала Україні 320 млрд доларів, з яких 200 млрд надали США та ЄС.

Допомога від США для України склала близько 67 млрд доларів зброєю та 31,5 млрд доларів надходженнями в бюджет, що не відповідає заявам Дональда Трампа про 500 млрд доларів для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

"Я думаю, що треба розібратися з цією допомогою. У нас абсолютно різні цифри, на жаль. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів це США і ЄС. Це ми говоримо про зброю – пакет зброї 320 мільярдів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що окремо США надали станом на сьогодні близько 67 млрд доларів зброєю і ще 31,5 млрд доларів склала пряма фінансова допомога в бюджет на окремі програми.

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"Ми безумовно вдячні за всі ці гуманітарні програми, але не можна нараховувати 500 мільярдів і поверніть нам 500 мільярдів мінералами чи ще чимось. Це не серйозна розмова", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна готова до серйозного документу щодо українських корисних копалин, який би містив реальні гарантії безпеки.

"Нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це – із задоволенням ділимось. Залежно від інвестиції, об'єкту інвестиції забирайте відсотки, нема питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки", - підкреслив голова держави.

Заяви Трампа щодо допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп згадав заяву Зеленського про те, що Україна не отримала всю обіцяну американську допомогу. За словами Трампа, він ніколи не бачив ніякої чіткої бухгалтерії щодо допомоги Україні.

Раніше адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на корисні копалини в державі. Новий президент США заявив, що хоче від України "еквівалент корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів".

У свою чергу президент Володимир Зеленський не дав підписати угоду про корисні копалини зі США, бо вона не готова і не захищає інтереси України.

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