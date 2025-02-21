Джонсон висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп є "тією грубою силою", яка може припинити війну.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив у четвер, що у США "немає апетиту" до нового законопроекту про фінансування України, пише Reuters.

"У нас немає апетиту до цього", - сказав Джонсон в інтерв'ю Newsmax, коли його запитали, чи схвалять США ще один законопроєкт про фінансування України, якщо війна продовжиться.

При цьому він звернувся з цим питанням до аудиторії, яка хором проскандувала: "Ні".

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Джонсон також підкреслив, що війну необхідно завершити.

"Ми повинні довести (війну) до кінця. І я можу сказати вам, що наші європейські союзники теж розуміють цю необхідність. Вона (затягнулася) занадто довго", - сказав Джонсон.

Він також висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп "є тією грубою силою", яка може припинити війну.

Джонсон також сказав, що Трампу потрібен простір для посередництва у припиненні війни в Україні, і зазначив, що "скарги" Зеленського на те, що Україну не запросили на зустріч у Саудівську Аравію, були "недоречні".

"Я маю на увазі, що Трамп намагається... створити умови для проведення справжніх переговорів, і ми повинні дозволити йому зробити те, що він робить", - сказав спікер Конгресу.

США відвертаються від України

Президент США Дональд Трамп накинувся на лідера України Володимира Зеленського, звинувативши його в початку війни. Він також назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану.

За місяць, що Трамп перебуває при владі в США, не було оголошено жодного нового пакету військової або фінансової допомоги Україні від Америки. Нещодавно в Німеччині відбулося засідання країн-постачальників зброї Україні (формат "Рамштайн"), на якому США вперше за весь час існування формату не оголосили про нові поставки.

За прогнозами Le Monde, без допомоги США Україна протримається у війні півроку.

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