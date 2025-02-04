Волонтери, які займаються евакуацією мирних жителів з-під фронту, вже зараз починають переживати.

Рішення президента США Дональда Трампа заморозити на 90 днів усю гуманітарну допомогу, що виділяється США іншим країнам, уже відчувається далеко за межами Вашингтона, зокрема й тут, лише за кілька кілометрів від лінії фронту на сході України, пише Associated Press.

Те, що колись було концертним залом у Павлограді, було переобладнано на центр тимчасового розміщення для біженців, які вимушені покинути свої домівки через наближення російських окупантів і постійні обстріли.

"Тут добре. Є їжа, тепло, можна помитися", - каже 83-річна Катерина Одрага, яка пережила нацистську окупацію свого села під час Другої світової війни.

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Однак ця локація може опинитися під загрозою, оскільки утримання притулку обходиться в 7 тисяч доларів на місяць, 60% яких покривалися за рахунок американської допомоги Україні. Координатор транзитного центру в Павлограді Ілля Новіков заявив виданню, що ця новина стала для них несподіванкою, тому його команда не знає, що буде далі.

Повідомляється, що американська допомога покривала витрати на пальне для евакуаційних машин, зарплати працівників, юридичну та психологічну підтримку, а також квитки для переміщених осіб, щоб вони могли дістатися до безпечних місць. ЗМІ пише, що через цей притулок проходить близько 60 осіб на день, але під час посилення російських обстрілів кількість вимушених переселенців збільшується до 200 і більше.

58-річний Василь Одрага, який залишив рідне село і опинився в Павлограді, заявив, що спочатку вірив, ніби Трамп зможе зупинити війну протягом 24 годин, але цього не сталося. Коли фронт опинився менш ніж за 3 кілометри від їхнього будинку, вони бігли на світанку.

"Якби ми не поїхали, тієї ж ночі нас би вбили", - каже його мама.

ЗМІ також підкреслює, що зупинка фінансування з боку США посилює навантаження на економіку України, вже ослаблену війною. Під загрозою опинилися проєкти в галузі енергетики, підтримки ветеранів, психологічної допомоги, кібербезпеки, охорони здоров'я, незалежних ЗМІ і навіть прикордонної інфраструктури.

"Україна сподівається компенсувати втрати за рахунок європейських або внутрішніх джерел допомоги", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Що ще відомо про призупинення фінансування USAID

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп хоче позбавити USAID автономності. Адміністрація президента Дональда Трампа збирається передати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) під контроль Держдепартаменту. Це може сильно вплинути на те, як Вашингтон розподілятиме іноземну допомогу.

Крім того, в ОП відреагували на призупинення фінансування USAID. "Так, це несподівана і неприємна новина: і для влади, і для громадського сектору. Але, це не перше і не останнє випробування, яке ми маємо подолати", - зазначила заступниця керівника Офісу президента України.

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