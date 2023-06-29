Цікавість Європи до американського озброєння зросла після російського вторгнення в Україну

Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної та протиракетної оборони та супутнього обладнання на суму 15 мільярдів доларів. Варшава вирішила модернізувати свою систему протиповітряної оборони.

Видання Reuters пише, що попри схвалення Держдепартаменту, в повідомленні не вказано, що контракт підписаний або переговори завершені.

Рівень цікавості Європи до американського озброєння зріс завдяки попиту на боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, засоби зв'язку, переносні ракети Javelin і безпілотники, які виявилися критично важливими на фронті в Україні.

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Пакет буде включати 48 пускових установок Patriot і 644 ракети-перехоплювача Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhanced, мережеві канали зв'язку, датчики, допоміжне обладнання, запчастини та технічну підтримку, заявив Пентагон.

Агентство Пентагону з питань безпеки та оборонного співробітництва повідомило Конгрес про можливий продаж у середу. Пентагон заявив, що Raytheon Corp і Lockheed Martin були головними підрядниками з постачання зброї.

Загроза для Польщі з Беларуст - що відомо

Варшава з перших днів вторгнення Росії в Україну допомагала відбити атаку російських окупантів, в тому числі передавала свою техніку.

Після спроби перевороту ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нібито має намір перебратися в Білорусь. Через це сусідні країни висловили свою стурбованість.

При цьому віце-прем'єр Ярослав Качинський заявив, що влада Польщі вирішила зміцнити свій кордон з Білоруссю через прибуття туди найманців ПВК "Вагнер".

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