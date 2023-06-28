Євген Пригожин, можливо, вважав, що у нього є підтримка в російській армії.

Високопоставлений російський генерал заздалегідь знав про плани Євгенія Пригожина повстати проти військового керівництва Росії. Це викликало питання про те, яку підтримку ватажок найманців мав у вищих ешелонах влади.

Видання The New York Times пише, що офіційні особи заявили, що намагаються з'ясувати, чи допомагав генерал Сергій Суровікін, колишній головнокомандувач російськими військами в Україні, планувати дії Пригожина, які представляли найсерйознішу загрозу для президента Володимира Путіна за 23 роки його перебування при владі.

За словами аналітиків, генерал Суровікін - шановний воєначальник, який допоміг зміцнити оборону вздовж лінії фронту після контрнаступу України в минулому році. У січні його змінили на посаді вищого командувача, але він зберіг вплив на ведення військових операцій і як і раніше популярний у військах.

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Американські офіційні особи також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали, можливо, також підтримали спробу Пригожина змінити керівництво міністерства оборони силою. Нинішні і колишні офіційні особи США заявили, що "кухар Путіна" не підняв би повстання, якби не вірив, що інші особи, що знаходяться при владі, прийдуть йому на допомогу.

Якби генерал Суровікін був причетний до подій минулих вихідних, це стало б останньою ознакою чвар, характерних для військового керівництва Росії з початку війни Путіна на Україні, і могло б свідчити про ширший розкол між прихильниками Пригожина і президента РФ. Два старших військових радника Путіна: Сергій Шойгу, сіністр оборони, і генерал Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу. Путін тепер повинен вирішити, кажуть офіційні особи, чи вважає він, що генерал Суровікін допомагав Пригожину, і як він повинен реагувати.

У вівторок російська служба внутрішньої розвідки заявила, що знімає з Пригожина і членів його загону кримінальні звинувачення в "збройному заколоті". Але якщо Путін виявить докази того, що генерал Суровікін допомагав Пригожину, у нього не буде іншого вибору, окрім як усунути його від командування, кажуть чиновники і аналітики.

Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін міг би прийняти рішення залишити генерала Суровікіна, якби він прийшов до висновку, що мав деяке уявлення про плани Пригожина, але не допомагав йому. На даний момент, кажуть аналітики, президент Росії, схоже, має намір звалити заколот виключно на главаря "вагнерівців".

"Путін не хоче змінювати людей, - сказав Олександр Баунов, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії. "Але якщо секретна служба покладе файли на стіл Путіну і якщо деякі файли будуть стосуватися Суровікіна, це може змінитися".

Високопоставлені американські офіційні особи припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому "кухар Путіна" все ще живий, попри те, що він захопив великий російський військовий вузол і віддав наказ про збройний марш на Москву.

Американські офіційні особи на умовах анонімності обговорювали секретні розвіддані. Вони підкреслили, що багато з того, що відомо Вашингтону і союзникам, є попередніми. Офіційні особи США уникають публічного обговорення заколоту через страх підживити наратив Путіна про те, що заворушення були організовані Заходом.

Однак американські чиновники зацікавлені в поширенні інформації, яка підриває авторитет генерала Суровікіна, якого вони вважають більш компетентним і нещадним, ніж інші члени командування. Його усунення, безсумнівно, піде на користь Україні, чиї підтримувані Заходом війська проводять новий контрнаступ, метою якого є спроба відвоювати територію, захоплену Москвою.

Генерал Суровікін висловився проти повстання, як це стало надбанням громадськості, у відео, в якому закликав російські війська в Україні зберігати свої позиції і не приєднуватися до повстання.

"Я закликаю вас зупинитися", - сказав генерал Суровікін у повідомленні, опублікованому в Telegram. "Ворог тільки й чекає, коли у нас погіршиться внутрішньополітична ситуація".

Але один колишній чиновник назвав це повідомлення схоже на "відео із заручниками". За його словами, мова тіла генерала Суровікіна свідчить про те, що йому незручно засуджувати колишнього союзника, який поділяв його погляди на російське військове керівництво.

Були й інші ознаки поділу лояльності у вищих ешелонах влади. Інший російський генерал - генерал-лейтенант Володимир Алексєєв - виступив з власним відеозверненням, назвавши будь-які дії проти російської держави "ударом в спину країни і президента". Але кілька годин по тому він з'явився на іншому відео, розмовляючи з Пригожиним в російському місті Ростові-на-Дону, де бойовики "Вагнера" захопили військові об'єкти.

"Сталося занадто багато дивних речей, які, на мій погляд, припускають наявність змови, який ми ще не з'ясували", — сказав в телефонному інтерв'ю колишній посол США в Росії Майкл Макфол. "Подумайте, як легко було взяти Ростов. У Росії всюди озброєна охорона, і раптом нікому щось зробити?"

Незалежні експерти, а також представники США та їх союзників заявили, що Пригожин, схоже, вважав, що значна частина російської армії згуртується на його боці, коли його колона рушить на Москву.

"Кухар Путіна" працював з генералом Суровікіним під час російської військової інтервенції в Сирії і назвав його найбільш здібним командиром російської армії. Колишні офіційні особи заявили, що генерал Суровікін не підтримував відсторонення Путіна від влади, але, мабуть, погодився з Пригожиним в тому, що Шойгу і генерал Герасимов повинні бути звільнені з посади.

"Суровікін - нагороджений генерал зі складною історією", - каже Дара Массікот, старший науковий співробітник корпорації RAND. "Кажуть, солдати поважають його і вважають компетентним".

Генерал Суровікін і Пригожин неодноразово критикували Шойгу і генерала Герасимова за тактику, використовувану в Україні. У той час як загальні дії російських збройних сил у війні багато висміювали як незадовільні, аналітики приписують генералу Суровікіну і Пригожину нечисленні успіхи Росії.

У випадку з генералом Суровікіним цим обмеженим успіхом стало професійно організоване виведення російських військ з Херсона, де восени 2022 року вони майже потрапили в оточення і були відрізані від постачання. Грунтуючись на перехоплених повідомленнях, офіційні особи США прийшли до висновку, що засмучений генерал Суровікін представляє безкомпромісну фракцію генералів, які мають намір використовувати найжорсткішу тактику проти українців.

Точно так само найманці Пригожина домоглися певних успіхів у взятті східного міста Бахмута після дев'ятимісячного запеклого бою, в ході якого, за власними підрахунками Пригожина, було вбито близько 20 тисяч вагнерівців. Офіційні особи США і військові аналітики кажуть, що в боях за Бахмут загинули десятки тисяч військовослужбовців, в тому числі солдати "Вагнера", колишні зеки, які пройшли невелику підготовку перед відправкою на війну. Пригожин часто скаржився, що високопоставлені представники російської оборони і збройних сил не постачають його війська достатньою кількістю зброї.

Вся військова кампанія Росії в Україні характеризувалася музичною зміною генералів. Восени 2022 року, коли генерал Суровікін був призначений керувати діями російської армії в Україні, він став другою людиною, яка отримала цю посаду, замінивши генерала, який протримався лише місяць. Генерал Суровікін протримався недовго, але за кілька тижнів біля керма показав себе набагато краще.

Проте до січня генерал Суровікін був понижений в посаді, а Путін передав безпосереднє командування війною генералу Герасимову, який пообіцяв повернути російські війська в наступ. За словами військових і російських аналітиків, пониження в посаді генерала Суровікіна багато хто розцінив як удар по Пригожину.

Спроба військового заколоту Пригожина - головні новини

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився що нібито російські війська вдарили по розташуванню ваагнеровцев. У зв'язку з цим він оголосив "марш справедливості" на Москву.

Не дійшли "вагнерівці" до столиці Росії приблизно 200 кілометрів. Пригожин вирішив розгорнути колону після переговорів з Олександром Лукашенком. За інформацією ЗМІ, вони домовилися, що Пригожин їде в Білорусь, а "вагнерівцям" дають гарантії безпеки.

27 червня Лукашенко заявив, що ватажок "Вагнера" вже прибув до Білорусі, а найманці поділяться з білоруськими військовими своїм досвідом.

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