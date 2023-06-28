На східному кордоні Польща збільшить військові сили та кількість різного роду укріплень.

Влада Польщі вирішила укріпити свій кордон з Білоруссю через прибуття туди найманців ПВК "Вагнер".

Про це заявив віце-прем’єр Ярослав Качинський, повідомляє Wprost. Він зазначив, що "вагнерівці" в Білорусі можуть налічувати близько 8 тис. і це створює "потенційно нову" ситуацію.

"Це елемент... може бути небезпечним для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому було ухвалене рішення, що стосуються зміцнення нашої оборони на східному кордоні", – сказав він.

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Качинський пояснив, що на кордоні збільшать військові сили, які будуть там постійно присутні, а також збільшать кількість різного роду загороджень та укріплень.

"Політика безпеки орієнтована на найгірші сценарії. І керуючись цим принципом, ми змушені були приймати такі рішення", – додав Качинський.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після збройного перевороту ватажок ПВК "Вагнер" разом зі своїми найманцями перебрався у Білорусь. Там найманці вже облаштовують польові табори.

У зв'язку з цим сусідні з Білоруссю країни висловили свою стурбованість.

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