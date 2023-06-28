Політик візьме участь у заходах, приурочених до свята.

Президента Польщі Анджея Дуду помітили на залізничному вокзалі Києва. Він прибув до столиці України з не анонсованим візитом у День Конституції, 28 червня.

Відзначається, що глава польської держави обговорить з президентом України Володимиром Зеленським ряд питань, в тому числі і ситуацію на фронті, і загрозу російського теракту на Запорізькій атомній електростанції.

"В ході переговорів з президентом Зеленським проведе консультації з приводу поточної ситуації на фронті, в тому числі загрозу теракту Росії за Запорізькою АЕС. Також буде обговорюватися Підготовка до липневого саміту НАТО", - йдеться у повідомленні канцелярії президента Польщі в Twitter.

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Також він візьме участь у святкуванні Дня Конституції України.

День Конституції України 2023 - головні новини

Президент України Володимир Зеленський з нагоди святкування 27-ї річниці з моменту вступу в силу Конституції країни зазначив, що українські громадяни ціною власних життів і самопожертви у війні з російськими загарбниками борються за права і свободи, закріплені в Конституції України.

Крім того, Президент Литви Гітанас Науседа прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

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