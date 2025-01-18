За словами Фрідріха Мерца, Трамп "думає, що говорить, і робить те, що говорить".

Обраний президент США Дональд Трамп є "дуже передбачуваним лідером" із чітким порядком денним, який змусить Європу швидше провести необхідні реформи. Про це заявив головний претендент на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Bloomberg.

За словами лідера правоцентристського альянсу ХДС/ХСС, Трамп "думає, що говорить, і робить те, що говорить".

"Таким чином, ми можемо очікувати, що наступними тижнями та місяцями буде набагато більше ясності, і що це, звичайно, також принесе з собою багато проблем для нас", - сказав Мерц.

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Він підкреслив, що хоча другий термін Трампа викликав занепокоєння щодо трансатлантичної торгової війни та припинення військової допомоги США Україні, президентство Трампа навряд чи стане шансом для Європи прискорити процес реформ, при цьому повернення Трампа є "останнім закликом до дії" для Європейського Союзу, щоб відновити економічну конкурентоздатність і збільшити витрати на оборону:

"Трамп прискорює процес у Європі, який ми повинні були зробити в будь-якому випадку. У цьому сенсі це також можливість для нас зробити правильні речі".

Водночас Мерц ухилився від прямої відповіді на питання щодо збільшення витрат на оборону в Німеччині та в усій Європі.

"Я залишаюся відкритим щодо методу, який ми будемо використовувати для фінансування цього. Ми всі погоджуємося, що нам доведеться зробити набагато більше. Перш ніж говорити про спільний оборонний фонд, країни-члени ЄС повинні насамперед обговорити спільні стандарти виробництва та придбання зброї", - сказав політик.

Відносини США та Німеччини

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині наполягають на угоді про вільну торгівлю між ЄС і США. У Берліні побоюються потенційного негативного впливу політики Трампа.

За словами лідера німецьких консерваторів Фрідріха Мерца, який претендує на посаду канцлера, цей крок дав би змогу вберегти економіку від згубного впливу можливих мит.

Раніше Трамп заявив, що Європейський союз повинен закуповувати американську нафту і газ, щоб компенсувати "величезний дефіцит" з найбільшою економікою світу. Якщо ж блок відмовиться, то на нього чекають нові мита.

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