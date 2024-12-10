Ціль була перехоплена ракетою Standard Missile-3 Block IIA.

У США успішно провели тестове перехоплення балістичної ракети середньої дальності біля Гуаму. Про це повідомляє Агентство протиракетної оборони США (MDA).

"Агентство протиракетної оборони у співпраці з партнерами з Міністерства оборони США успішно провело перехоплення балістичної ракети в реальному часі, що стало першим заходом з протиракетної оборони, здійсненим з Гуаму. Під час льотного експерименту система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і системою вертикального пуску, випустила ракету Standard Missile-3 Block IIA, яка перехопила балістичну ракету середньої дальності повітряного базування біля узбережжя бази ВПС США Андерсен, Гуам", – йдеться у заяві.

Радар AN/TPY-6 відстежив ціль невдовзі після запуску і перехопив її, здійснивши перше наскрізне відстеження під час льотних випробувань балістичної ракети в реальному часі. Ця подія отримала назву "Місія льотного експерименту-02".

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"Це величезна колективна робота, яка дає уявлення про те, як організації Міністерства оборони об'єдналися для захисту нашої батьківщини Гуаму зараз і в майбутньому. Разом ми будемо використовувати цей досвід для розбудови і перевірки спільної архітектури стеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму", – заявив директор MDA генерал-лейтенант Хіт Коллінз.

Водночас командувач Об'єднаної оперативно-тактичної групи в Мікронезії контр-адмірал Грег Хаффман акцентував, що це випробування стало "важливою віхою" в обороні Гуаму та регіону.

"Воно підтвердило нашу здатність виявляти, відстежувати і вражати ракети-мішені в польоті, підвищуючи нашу готовність до захисту від нових загроз з боку супротивника", – додав він.

Зазначається, що острів Гуам є "стратегічним місцем для підтримки і збереження військової присутності Сполучених Штатів, стримування супротивників, реагування на кризи і підтримки вільного і відкритого" Індо-Тихоокеанського регіону.

Випробування зброї

Естонська оборонно-промислова компанія Frankenburg Technologies наступного року почне випробування зенітних ракет власної розробки в Україні. Зазначається, що компанія планує почати виробництво спочатку з обсягом у кілька десятків ракет на тиждень, але в третьому кварталі вже випускатиме сотні зенітних ракет щотижня.

Тим часом у Польщі вперше запустили керовану ракету CGR-080 із реактивної системи залпового вогню Homar-K. Дальність запущеної ракети становить до 80 км. Цей показник вищий, ніж в аналогічної системи HIMARS.

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