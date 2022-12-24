Росіяни заявили, що проект "біолабораторій" курують американські демократи.

Міністерство оборони РФ відзначилося новим фейком про "біолабораторії" в Україні. Цього разу вони назвали "нових ключових учасників американських військово-біологічних проектів".

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", в РФ придумали, що до міфічних "біолабораторій" причетний головний науковий співробітник та президент відділу міжнародних досліджень компанії Pfizer. Крім того, всі фігуранти нібито пов'язані з Демократичною партією США.

Як зазначають пропагандисти, начальник військ РХБЗ генерал-лейтенанта Ігор Кирилов зазначив, що лідери Демпартії США виступають "ідейними натхненниками військово-біологічних досліджень та творцями таємних схем з відмивання коштів на користь вузького кола представників американської еліти".

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"Міноборони РФ також отримало доступ до розширеної версії звіту одного з управлінь Пентагону про діяльність в Україні, що підтверджує проведення на українській території навчань та тренувань із збудниками особливо небезпечних інфекцій", - пишуть пропагандисти.

Фейки Росії про "біолабораторію США" в Україні

Російська Федерація поширює неправдиву інформацію про виготовлення зброї масового знищення в Україні. МЗС України називало дезінформацією і провокацією заяви РФ про створення біологічної зброї в Україні.

Також Міністерство охорони здоров'я України спростовувало інформацію роспропаганди про нібито "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, яка фінансується за кошти Міноборони США" і "знищення особливо небезпечних патогенів". Там пояснювали, що на території нашої держави немає американських лабораторій.

З приводу тих самих біолабораторій РФ навіть намагалася організувати термінове засідання Радбезу ООН. Нібито Москва отримала "нові документи" на підтвердження своєї інформації після захоплення окремих територій України.

Центр протидії дезінформації при РНБО України наприкінці березня повідомляв, що РФ змінює риторику щодо так званих "біолабораторій США" в Україні. У РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди.

11 травня в Міноборони РФ знову озвучили свої пропагандистські заяви про нібито розробку в Україні американськими військовими таємної "біологічної зброї". За словами окупантів, американцям допомагали фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna.

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