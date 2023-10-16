Він вважає це боргом Штатів.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що вони здатні надавати підтримку і Ізраїлю, і Україні, зберігаючи при цьому "загальну міжнародну оборону".

В ефірі телеканалу CBS News американський лідер сказав, що у Сполучених Штатів є можливості для цього, і вони "зобов'язані це робити", пише CNN. "А якщо не ми, то хто?" - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи зможуть США вести обидві війни одночасно.

"Заради Бога, ми - Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії - не в світовій, в історії всього світу. Ми можемо подбати про те і інше і при цьому зберегти нашу спільну міжнародну оборону", - сказав Байден.

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Війна в Ізраїлі та підтримка України

Як відомо, після нападу ХАМАС на Ізраїль, в Білому домі оголосили, що повністю підтримають право Ізраїлю на оборону і нададуть йому допомогу.

Як пише Bloomberg, Росія очікує, що загострення на Близькому Сході відверне увагу Сполучених Штатів від війни в Україні і сповільнить постачання військової допомоги українській армії.

При цьому радник адміністрації США з питань національної безпеки Джейк Салліван вчора заявив, що вони нададуть Україні та Ізраїлю пакет військової допомоги, вартість якого перевищить 2 мільярди доларів.

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