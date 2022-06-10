Так званий "Верховний суд" бойовиків "ДНР", підконтрольних Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі ЗСУ, до смертної кари.

Один із британців, засуджених в окупованому росіянами Донецьку, за "найманство" і "тероризм", є дійсним військовослужбовцем української армії та українським громадянином.

Про це засновник розслідувальної групи Bellingcat Еліот Гіґґінс написав у Twitter.

"Ейдена Асліна та Шона Піннера засудили до смертної кари після "показового суду" в окупованій Росією Україні. Зауважте, хоча російська влада стверджує, що Аслін був найманцем, насправді він був військовослужбовцем України та громадянином України", – написав журналіст розслідувач.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР", підконтрольного Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі Збройних сил України, до смертної кари. Йдеться про двох британців - Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В МЗС України заявили, що полонені іноземці користуються правами військовополонених, бо підписали контракти із Збройними силами України.

"Усі іноземці, які воюють на українській території в складі ЗСУ, є військовослужбовцями Збройних сил України. І відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів", - так прокоментував ситуацію речник МЗС України Олег Ніколенко.

Згодом генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна вже розпочала досудове розслідування за цим фактом.

Проти рішення суду, який контролює Росія, висловилася і міністерка закордонних справ Британії. Вона сказала, що її країна не визнає рішення нелегітимного суду в окупованому Донецьку і вимагає визнати військовополоненими своїх громадян, яких суд угруповання так званої "Донецької Народної Республіки" ("ДНР"), що контролюється Росією, засудив до смертної кари.

"Я категорично засуджую вирок Ейдену Есліну та Шону Піннеру, які тримають російські проксі на сході України. Вони військовополонені. Це фіктивне рішення, яке абсолютно не має законності", – написала Ліз Трасс.

Вона додала, що її думки є зараз з родинами і її відомство продовжує робити все можливе, щоб підтримати полонених британців.

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