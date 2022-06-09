Ліз Трасс заявила, що рішення псевдосуду не має ніякої юридичної сили, а іноземці є військовополоненими.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали від російських окупантів Україну. Вона вказала, що іноземці є військовополоненими.

Про це глава британського МЗС написала в Twitter.

"Я категорично засуджую винесення вироку Ейдену Есліну та Шону Піннеру, затриманих російськими маріонетками на сході України", - йдеться в повідомленні.

За її словами, іноземці є військовополоненими. Вона назвала псевдосуд бойовиків "ДНР" фіктивним та таким, що "не має абсолютно ніякої законної сили".

"Мої думки з сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб підтримати їх", - підсумувала дипломат.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупанти в так званій "ДНР" засудили до смертної кари іноземних добровольців, які воювали на боці України - Шона Піннера, Ейдена Есліна та Саадуна Брагіма.

За даними росЗМІ, британців Піннера та Асліна взяли в полон в Маріуполі в середині квітня, вони обидва склали присягу ЗСУ ще у 2018 році, а марокканця Саадуна – 12 березня у Волновасі, він навчався в одному з університетів України.

У Генеральному штабі ЗСУ вказали, що на них як на військовослужбовців ЗСУ поширюється правовий статус комбатантів, і в разі потрапляння в руки ворога з ними повинні поводитися як з військовополоненими.

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