Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич закликала дотримуватися спільних європейських принципів з прав людини.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засуджує винесення смертного вироку трьом іноземцям окупантами на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Пейчинович-Бурич на сайті Ради Європи.

"Я рішуче засуджую смертні вироки, винесені в окупованому українському місті Донецьку. Смертний вирок несумісний з людською гідністю і являє собою нелюдське, і таке, що принижує гідність, поводження. Цьому немає місця на європейському континенті", - наголошує генеральний секретар Ради Європи.

Від імені Ради Європи вона закликає дотримуватися спільних європейських принципів з прав людини, бо рішення про смертну кару є несумісним з цими принципами.

Як повідомляв УНІАН, так званий "Верховний суд" незаконного збройного угруповання "ДНР", підконтрольного Кремлю, засудив трьох полонених іноземців, які воювали у складі Збройних сил України, до смертної кари. Йдеться про двох британців - Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма. Всі вони підписали контракти із ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В МЗС України заявили, що полонені іноземці користуються правами військовополонених, бо підписали контракти із Збройними силами України.

"Усі іноземці, які воюють на українській території в складі ЗСУ, є військовослужбовцями Збройних сил України. І відповідно до міжнародного гуманітарного права, на них поширюється правовий статус комбатантів", - прокоментував ситуацію речник МЗС України Олег Ніколенко.