Йдеться про активи російського олігарха на суму 5,4 мільйона доларів.

У пʼятницю, 3 лютого 2023 року генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив, що конфісковані активи підсанкційного російського олігарха Костянтина Малофєєва передадуть Україні.

Як повідомляє CNN, таку заяву Гарланд зробив під час зустрічі з українським колегою Андрієм Костіним. Зазначається, що йдеться про активи на суму 5,4 мільйона доларів.

"Сьогодні я оголошую, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні… Конфісковані кошти надалі будуть передані Держдепартаменту для підтримки народу України. Російські воєнні злочинці не знайдуть прихистку в США", – наголосив американський генпрокурор.

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Костін подякував США за підтримку і зазначив, що український народ цього не забуде.

"Сьогодні ми спостерігаємо дозвіл на передачу конфіскованих активів у розмірі 5,4 мільйона доларів США Державному департаменту з метою відновлення зруйнованої війною України", – зазначив він.

Конфіскація російських активів

Американський суд вперше ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха на користь України. 2 лютого окружний суддя США Пол Гардефе у федеральному суді Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати ці активи.

Наприкінці січня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав країни ЄС продовжувати переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів для відновлення України. Він очікує на те, що лідери ЄС "нададуть певний імпульс" дискусіям.

Водночас сама Росія заявила про готовність зробити "відповідні кроки" у разі вилучення держвласності агресора за кордоном і передачі російських активів на користь України. Країна-агресор має намір запустити конфіскацію іноземних активів для юридичних осіб.

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