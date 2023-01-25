Агресор має намір запустити конфіскацію іноземних активів для юридичних осіб. Можливістю конфіскації власності фізичних осіб стане рішення суду.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія заявила про готовність зробити "відповідні кроки" у разі вилучення держвласності агресора за кордоном і передачі російських активів на користь України.

Як заявив глава комітету з конституційного законодавства і держбудівництва Ради Федерації РФ Андрій Клішас, країна-агресор має намір запустити конфіскацію іноземних активів для юридичних осіб, повідомляє російське РБК.

Клішас також зазначив, що можливістю конфіскації власності фізичних осіб стане рішення суду, оскільки в Кримінальному кодексі агресора є статті, що передбачають часткову конфіскацію власності.

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Війна в Україні та російські активи:

Станом на 16 грудня 2022 року Угорщина заморозила 870 мільйонів євро російських активів.

Станом на 3 січня 2023 року країни ЄС і G7 заморозили понад 300 млрд доларів російських активів. Швейцарія заблокувала близько 7,5 млрд франків, що належать росіянам, а також 15 об'єктів нерухомості. Однак Швейцарія не готова конфіскувати заморожені російські активи, на чому наполягають інші країни.

В ЄС висунули ідею конфіскувати ці активи для відновлення зруйнованої інфраструктури України. Європейська комісія висунула ідею щодо переведення заморожених активів у фонд, де ними можна було б активно керувати для отримання прибутку для фінансування відновлення України.

При цьому Брюссель припустив, що активи не будуть конфісковані безповоротно – їх повернуть РФ, якщо буде підписано мирну угоду.

Деякі держави-члени скептично ставляться до цієї ідеї, оскільки є сумніви, що провести конфіскацію можна законно. Деякі чиновники стверджують, що це може створити ризикований прецедент, роздути ризики для фінансової стабільності. Ще одна перешкода - така конфіскація може потребувати нового законодавства.

4 січня 2023 року німецька влада заявила про те, що готова конфіскувати російські активи для допомоги Україні.

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