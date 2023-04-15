Еван Гершкович знаходиться в слідчому ізоляторі "Лефортово".

Журналіст газети The Wall Street Journal Еван Гершкович, якого заарештували в Росії у справі про шпигунство, написав своїй родині на лист російською мовою. На двох сторінках він коротко розповів про життя в слідчому ізоляторі "Лефортово".

Лист журналіста, який датований 5 квітня, оприлюднила The Wall Street Journal. У газеті зазначили, що батьки Гершковича - радянські емігранти, тому спілкуються російською.

"Я хочу сказати, що не втрачаю надії... Я читаю. Я тренуюся. І я намагаюся писати. Може бути, врешті-решт, напишу щось хороше", - написав Гершкович.

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При цьому він пожартував, що мама "добре підготувала його до тюремної їжі", тому що в СІЗО на сніданок дають вівсяну або пшеничну каші, які нагадує йому про дитинство. За його словами, він отримав посилку з речами і туалетним приладдям, а адвокати передали слова підтримки від сім'ї.

"Я вас дуже-дуже люблю і міцно обіймаю. Отримав ваші слова підтримки від адвокатів вчора. Спасибі вам велике. До скорої зустрічі. Писати. Ваня", - підсумував журналіст.

Арешт журналіста The Wall Street Journal в Росії - що відомо

Російські силовики затримали в Єкатеринбурзі Евана Гершковича наприкінці березня. Чоловік довгий час жив у Росії і працював на закордонні видання. Його звинуватили в шпигунстві і відправили в СІЗО.

У свою чергу журналіст не визнає своєї провини, а його справа маркована грифом "цілком таємно".

Редакція газети WSJ звернулася до Білого дому з проханням жорстко відреагувати на затримання американського громадянина. 10 квітня Держдеп визнав Гершковича "неправомірно затриманим Росією".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль може використати арешт журналіста, щоб отримати поступки від США.

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