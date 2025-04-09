Думки громадян Сполучених Штатів Америки щодо запровадження нових мит, американської ролі в альянсах та допомоги Україні серйозно розділилися.
Опитування The Wall Street Journal проводилося з 27 березня по 1 квітня, ще до оголошення президентом Дональдом Трампом нових мит. Згідно із ним, 77% республіканців переважно позитивно оцінюють вплив мит на економіку, тоді як 93% демократів вважають, що мита призводять до зростання цін. Більшість зареєстрованих виборців (54%) виступили проти планів Трампа щодо введення тарифів.
81% виборців-республіканців вважають, що союзники Штатів не беруть на себе достатньо відповідальності за свою оборону і американські податки не мають йти на їх захист. На думку 83% демократів, іноземні альянси є джерелом сили, тому мають фінансуватися й надалі. Загалом позитивно до НАТО ставляться 81% демократів та 31% республіканців.
83% демократів виступають за продовження фінансової допомоги Україні для захисту від Російської Федерації, тоді як 79% республіканців висловлюються проти. Згідно з результами опитування, переважна більшість виборців (51%) підтримала значне скорочення зовнішньої допомоги іншим країнам, проти виступили 45%.
Нові мита США
Нагадаємо, на початку цього місяця адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про запровадження нових тарифів на імпортовані товари, спрямованих переважно проти Китаю та інших торговельних партнерів.
Запровадження нових мит спричинило значні коливання на фінансових ринках та викликало занепокоєння серед інвесторів і споживачів.
Китай та інші країни оголосили про введення відповідних мит на американські товари. Після цього Вашингтон повідомив, що запроваджує протти Китаю мита в розмірі 104%.