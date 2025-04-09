Відповіді республіканців та демократів істотно відрізняються.

Думки громадян Сполучених Штатів Америки щодо запровадження нових мит, американської ролі в альянсах та допомоги Україні серйозно розділилися.

Опитування The Wall Street Journal проводилося з 27 березня по 1 квітня, ще до оголошення президентом Дональдом Трампом нових мит. Згідно із ним, 77% республіканців переважно позитивно оцінюють вплив мит на економіку, тоді як 93% демократів вважають, що мита призводять до зростання цін. Більшість зареєстрованих виборців (54%) виступили проти планів Трампа щодо введення тарифів.

81% виборців-республіканців вважають, що союзники Штатів не беруть на себе достатньо відповідальності за свою оборону і американські податки не мають йти на їх захист. На думку 83% демократів, іноземні альянси є джерелом сили, тому мають фінансуватися й надалі. Загалом позитивно до НАТО ставляться 81% демократів та 31% республіканців.

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83% демократів виступають за продовження фінансової допомоги Україні для захисту від Російської Федерації, тоді як 79% республіканців висловлюються проти. Згідно з результами опитування, переважна більшість виборців (51%) підтримала значне скорочення зовнішньої допомоги іншим країнам, проти виступили 45%.

Нові мита США

​Нагадаємо, на початку цього місяця адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про запровадження нових тарифів на імпортовані товари, спрямованих переважно проти Китаю та інших торговельних партнерів.​

​Запровадження нових мит спричинило значні коливання на фінансових ринках та викликало занепокоєння серед інвесторів і споживачів.​

Китай та інші країни оголосили про введення відповідних мит на американські товари. Після цього Вашингтон повідомив, що запроваджує протти Китаю мита в розмірі 104%.

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