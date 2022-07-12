Новий пакет санкцій проти РФ за війну в Україні буде сформовано та ухвалено впродовж найближчих тижнів.

Європейський Союз планує оформити новий пакет санкцій проти Росії впродовж найближчих тижнів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, сьомий пакет санкцій ЄС щодо Росії за її вторгнення в Україну буде сформовано вже найближчими тижнями.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними видання Bloomberg, лідери країн "Великої сімки" розглянуть можливість введення граничних цін на російські енергоносії. На такій ініціативі наполягав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Тим часом кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк стверджує, що ЄС планує підготувати сьомий пакет санкцій проти РФ приблизно до кінця липня. Однак він не буде зачіпати газ і атомну енергетику. А головним обмеженням стане ембарго на золото.

Вчора голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сьомий пакет санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації вже перебуває у процесі розробки. Польща пропонує газове ембарго.

Вас також можуть зацікавити новини: