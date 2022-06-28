На введенні граничних цін на газ з РФ наполягає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

"Велика сімка" розгляне можливість введення граничних цін на газ з Російської Федерації. Лідери G7 мають намір обмежити доходи Москви, але при цьому хочуть захистити європейську економіку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на введенні граничних цін на російський газ наполягає прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Очікується, що в комюніке за підсумками саміту буде згаданий механізм обмеження цін на нафту з Росії.

За даними видання, лідери G7 обговорять проблему зростання цін на енергоносії й заміщення російської нафти та газу, а також подальших санкцій. У зв'язку з цим розглядають можливе обмеження цін на експорт нафти з РФ, щоб зменшити доходи Кремля і захистити інші економіки.

Крім того, лідери "Великої сімки" обговорять можливість відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану, щоб розблокувати переговори, що зайшли в глухий кут.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 травня лідери Європейського Союзу погодили шостий пакет санкція проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

26 червня в замку Ельмау в Баварських Альпах відкрився саміт країн "Великої сімки" (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден і лідери Німеччини, Канади, Франції, Великобританії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тим на зустрічі. У зв'язку з цим лідери G7 домовилися про безстрокову військової та фінансової підтримки Україна.

27 червня "Велика сімка" визнали насувається глобальний економічна криза.

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