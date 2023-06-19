На поточний момент Україна не має доказів того, що російська ядерна зброя вже прибула до Білорусі. Про це заявив на брифінгу представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.
"Ми на засіданні Комітету [Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки] в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. У даний час справжньої доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, у нас немає", - заявив він.
Водночас Веніславський підтвердив інформацію, раніше озвучену білоруською владою, що сховища для розміщення ядерної зброї на території Білорусі вже підготовлені.
За його словами, зараз українська влада веде роботу з міжнародним співтовариством для запобігання загрози, яка виникне в разі реальної появи ядерної зброї в Білорусі.
Російська ядерна зброя в Білорусі - що відомо
У березні цього року Володимир Путін повідомив про свої плани перебазувати на територію Білорусі частину російського ядерного арсеналу. За його словами, зараз в Білорусі завершується будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї, яке буде готове до 1 липня.
Минулого тижня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя нібито вже почала надходити до Білорусі. При цьому він визнав, що поки процес не закінчено.