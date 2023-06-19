Минулого тижня Лукашенко заявив, що атомні бомби вже привезли.

На поточний момент Україна не має доказів того, що російська ядерна зброя вже прибула до Білорусі. Про це заявив на брифінгу представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

"Ми на засіданні Комітету [Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки] в закритому режимі заслуховували представників розвідувального співтовариства України. У даний час справжньої доказової бази про те, що ядерна зброя вже передислокована на територію Республіки Білорусь, у нас немає", - заявив він.

Водночас Веніславський підтвердив інформацію, раніше озвучену білоруською владою, що сховища для розміщення ядерної зброї на території Білорусі вже підготовлені.

За його словами, зараз українська влада веде роботу з міжнародним співтовариством для запобігання загрози, яка виникне в разі реальної появи ядерної зброї в Білорусі.

Російська ядерна зброя в Білорусі - що відомо

У березні цього року Володимир Путін повідомив про свої плани перебазувати на територію Білорусі частину російського ядерного арсеналу. За його словами, зараз в Білорусі завершується будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї, яке буде готове до 1 липня.

Минулого тижня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя нібито вже почала надходити до Білорусі. При цьому він визнав, що поки процес не закінчено.

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