Диктатор стверджує, що одна така бомба може вбити мільйон людей.

Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. Деякі зразки, що передаються, втричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році. Про це заявив самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

"У нас ракети і бомби, які ми отримали від Росії. Бомби втричі потужніші, ніж у Хіросімі та Нагасакі", — сказав він, відзначаючи, що одна така бомба може вбити мільйон людей.

На уточнююче питання, чи дійсно ядерну зброю вже передано, Лукашенко ухильно заявив, що процес передачі ще не закінчений. Але при цьому пообіцяв зав'язати Скабеевой очі, привезти на склад такої зброї і показати його не під камеру, коли боєголовки і бомби будуть доставлені вже все.

Також Лукашенко зазначив, що в Білорусі є численні ядерні сховища, що залишилися з радянських часів. На одному з низ і розмістять арсенал.

Російська ядерна зброя в Білорусі

За словами Лукашенка, Російська ядерна зброя буде поставлена в Білорусь на "прохання-вимогу" Мінська і не була нав'язана Москвою. Також Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерні боєголовки, якщо Білорусь "воюватиме".

Хоча Лукашенко вже деякий час тому заявляв, що російська ядерна зброя нібито почала надходити в Білорусь, американська розвідка стверджує, що поки такі поставки не здійснювалися.

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