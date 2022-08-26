Алієв говорив азербайджанською, Токаєв - казахською.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президенти Азербайджанської Республіки та Республіки Казахстан відмовилися спілкуватися російською мовою.

Про це повідомляє ТСН.

Під час двосторонньої зустрічі президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва з президентом Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим кожен з лідерів спілкувався своєю мовою, повністю виключивши можливість спілкування мовою країни-агресора.

Відео дня:

Алієв говорив азербайджанською, Токаєв - казахською.

Війна в Україні:

17 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, де був присутній президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання "ДНР" і "ЛНР" квазідержавними територіями.

Казахстан не визнає ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію.

"Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк", - сказав тоді він.

23 липня Зеленський подякував Токаєву за невизнання Казахстаном "ЛДНР".

Вас також можуть зацікавити новини: