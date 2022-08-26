На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президенти Азербайджанської Республіки та Республіки Казахстан відмовилися спілкуватися російською мовою.
Про це повідомляє ТСН.
Під час двосторонньої зустрічі президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва з президентом Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим кожен з лідерів спілкувався своєю мовою, повністю виключивши можливість спілкування мовою країни-агресора.
Алієв говорив азербайджанською, Токаєв - казахською.
Війна в Україні:
17 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, де був присутній президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання "ДНР" і "ЛНР" квазідержавними територіями.
Казахстан не визнає ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію.
"Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк", - сказав тоді він.
23 липня Зеленський подякував Токаєву за невизнання Казахстаном "ЛДНР".
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