Президенти обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Зокрема, подякував за невизнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це Зеленський повідомив у Тwitter.

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих "ЛНР", "ДНР", - написав президент України .

Також зазначив, що вони обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації та обмінялися вітаннями з 30-річчям дипвідносин між нашими країнами.

Як відомо, 17 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, де був присутній президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання "ДНР" та "ЛНР" квазідержавними територіями.

Казахстан не визнає ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію.

"Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк",- сказав тоді він.

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