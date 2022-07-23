Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Зокрема, подякував за невизнання так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це Зеленський повідомив у Тwitter.
"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання так званих "ЛНР", "ДНР", - написав президент України .
Також зазначив, що вони обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації та обмінялися вітаннями з 30-річчям дипвідносин між нашими країнами.
Як відомо, 17 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, де був присутній президент Росії Володимир Путін, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання "ДНР" та "ЛНР" квазідержавними територіями.
Казахстан не визнає ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію.
"Очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк",- сказав тоді він.
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