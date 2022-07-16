Алієв не стало відкрито говорити про реакцію Азербайджану.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив російське Міноборони в порушенні гарантій за мирними домовленостями по Нагірному Карабаху.

Він додав, що Азербайджан підіймав це питання перед військовим керівництвом РФ "кілька місяців тому, коли посадові особи високого рівня Міноборони РФ перебували в Азербайджані, вони обіцяли нашому Міністерству оборони, що вірменські військові до червня вийдуть з Карабаху", повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

"Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення", - підкреслив він.

"Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже, Ми будемо знати, що нам робити в цьому випадку. Якою буде наша відповідь? Напевно, про це зараз недоречно говорити. Однак, це грубе порушення декларації від 10 листопада", - додав Алієв.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував членів Організації Договору колективної безпеки через конфлікт з Азербайджаном 2020 року. Політик закликав до синхронізації дій.

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