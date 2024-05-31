Російський месенджер не має механізмів протидії кремлівській пропаганді, кажуть в Єврокомісії.

Месенджер Telegram становить потенційну загрозу через те, що в ньому немає протидії російській пропаганді. В Євросоюзі зараз вивчають цю ситуацію, розповіла виданню Bloomberg віце-президент Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Йоурова.

Вона зауважила, що Росія може поширювати фейкові новини через Telegram, в якому немає протидії цьому. За її словами, російський месенджер є досить поширеним у східних країнах-членах Євросоюзу, де проживає багато російськомовних людей.

Як пояснила Йоурова, в ЄС діє закон, який накладає певні зобов’язання на онлайн-платформи, де нараховується щонайменше 45 мільйонів користувачів в межах блоку. Однак Telegram декларує, що в ЄС його послугами користуються нібито лише 42 мільйони людей, що нижче порогу.

Відео дня

"Зараз ми перевіряємо, чи це число відповідає дійсності. Якщо виявиться, що воно більше 42 мільйонів, нам доведеться детально розібратися, як саме працює Telegram", – розповіла представниця Єврокомісії.

Telegram під прицілом критики

Як писав УНІАН, в СБУ поки що не змогли підтвердити, що сервери Telegram знаходяться на території Росії. Однак проблема полягає вже в тому, що власник месенджера Павло Дуров та основні розробники є громадянами РФ. Крім того, адміністрація Telegram відверто співпрацює із "Роскомнадзором" і ФСБ.

У березні Верховний суд Іспанії тимчасово призупинив роботу Telegram на території країни через скарги на нього з боку місцевих ЗМІ. Їм не подобається те, що месенджер дозволяє своїм користувачам завантажувати контент без згоди правовласників.

Вас також можуть зацікавити новини: