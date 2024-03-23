Заборона видана на час судового розслідування претензій, які висунули місцеві ЗМІ.

Верховний суд Іспанії тимчасово призупинив роботу месенджера Telegram на території країни через скарги на нього з боку місцевих ЗМІ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в суді.

Використання Telegram в Іспанії буде тимчасово призупинено з понеділка на вимогу медіакомпаній Atresmedia, EGEDA, Mediaset і Telefonica. Їм не подобається те, що Telegram дозволяє своїм користувачам завантажувати контент без згоди правовласників.

"Суддя Сантьяго Педрас погодився заблокувати послуги Telegram в Іспанії на час розслідування претензій. Джерело в суді повідомило, що блокування послуг Telegram буде відповідальністю мобільних провайдерів", – пише Reuters .

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Ані власники месенджера Telegram, ані прес-служба Верховного суду Іспанії офіційно не коментували цю інформацію.

Зазначається, що Telegram є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії – його використовують майже 19% іспанців.

Інші проблеми Telegram

Як писав УНІАН, попри запевнення Павла Дурова, власника Telegram, у надійності та стабільності його сервіса, цей месенджер регулярно "падає", створюючи проблеми своїм користувачам. Найбільший за останній час збій стався 18 лютого, коли користувачі не могли використовувати месенджер близько години.

Також Telegram часто критикують за те, що він став зручною платформою для розповсюдження російської пропаганди на світову аудиторію. В Україні на офіційному рівні періодично піднімають питання про можливу заборону цього месенджера.

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