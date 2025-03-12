Старт на "замирення": чи стане піар Трампа-миротворця першим кроком до миру

На зустрічі з американцями в Саудівській Аравії Україна зробила перший крок до наближення ймовірного перемир’я в російсько-українській війні. Однак є великі сумніви, що Російська Федерація зробить те саме.

Після зустрічі української та американської делегації у Джидді (Саудівська Аравія) сторони оприлюднили спільну заяву. Одним з важливих результатів стало оголошення про відновлення постачання американського озброєння, виділеного Україні за часів Джо Байдена, та передачу розвідувальної інформації: "Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні". Згодом заступник голови Офісу президента Павло Паліса підтвердив відновлення надходження допомоги.

Другий важливий момент: Україна погодилася на тимчасове, тридцятиденне припинення вогню у війні з РФ, яке може бути продовжене на аналогічний період за взаємною згодою сторін.

Чому варто звернути увагу на цей пункт? Річ у тім, що 11 березня жодного плану припинення вогню Україні не пропонувалось. На зустрічі президентів у Вашингтоні мова йшла лише про те, що "у вас немає карт", щоб висувати якісь умови. У Джидді представники США вперше озвучили очевидне (для нас) – для подальших кроків потрібне припинення вогню, і воно має бути з обох сторін.

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Державний секретар Марко Рубіо після завершення перемовин заявив, що напрацьовані у Джидді пропозиції буде передано Москві: "Ми сподіваємося, що вони скажуть "так" миру. Тепер м'яч перебуває на їхньому боці. Але, повторюся, мета президента Дональда Трампа тут одна – перш за все, він хоче, щоб війна закінчилася. І я думаю, що сьогодні Україна зробила конкретний крок у цьому напрямку. Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь взаємністю".

Особисто Трамп теж натякнув, що чекає від Путіна позитивної відповіді.

"Україна тільки-но погодилася на припинення вогню. Тепер нам потрібно піти до Росії, і, сподіваюся, президент Путін погодиться на це... Ми хочемо покінчити з цією війною", - сказав він журналістам, коментуючи результати перемовин у Джидді.

Російська відповідь

В Росії усе це викликало певний різнобій думок та повідомлень.

З одного боку, за даними Служби зовнішньої розвідки РФ, очільник відомства Сергій Наришкін поспілкувався телефоном з головою ЦРУ Джоном Реткліффом, щоб обговорити "питання взаємодії двох спецслужб за напрями спільного інтересу та врегулювання кризових ситуацій". При цьому, сторони домовилися про підтримку регулярних контактів, аби знизити рівень конфронтації між США та РФ.

З іншого боку, очільник російського МЗС Сергій Лавров дав зрозуміти, що інтереси Росії та США ніколи не будуть ідентичними, адже вони не можуть збігатися навіть на 50%. А речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ не буде забігати наперед у питанні запропонованого перемир’я і спочатку подивиться на "детальну інформацію про суть переговорів, що відбулися у Джидді".

"Спочатку ми маємо цю інформацію отримати. Також у нас заплановані в ці дні контакти з американцями", - повідомив він.

За словами Пєскова, не виключено, що після цього може виникнути потреба в розмові президентів РФ та США.

Тим часом, один з головних російських пропагандистів Володимир Соловйов вже за кілька годин після спільної заяви України та США у Джидді нагадав, чого насправді хоче Росія в обмін на припинення вогню. Мова про всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, включно з обласними центрами. Головна теза росіян, які не контролюють повністю жодну з них – у нас це записано в Конституції.

А депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв взагалі договорився до того, що перемир’я потрібно лише Україні, аби підготуватись до… нових атак на Росію.

Та найкращою "відповіддю" Кремля на мирні ініціативи із Джидди стала чергова ракетна атака по Одесі. 11 березня росіяни обстріляли місто і торговий порт, внаслідок влучання у цивільне судно, яке завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру, загинули четверо громадян Сирії.

Перший крок "до миру" зроблено, що далі

Дональд Трамп, який хоче увійти в історію "найкращим миротворцем", готовий використовувати будь-які важелі, аби посадити Україну та Росію за стіл перемовин. Поки що примус використовувався лише до України. Тепер спробувати американського "батога" може і Росія.

"Трампу потрібен швидкий результат, а швидкий результат якраз і передбачає припинення вогню. Вже далі - переговори стосовно параметрів завершення війни. Але до того часу обстріли мають припинитись. Тож Трамп чекає на швидку позитивну відповідь Путіна, аби поповнити перелік власних перемог до 100 днів президентства", - зазначає політолог-міжнародник Володимир Воля.

Якщо відповідь Путіна на мирні ініціативи США буде "ні", то тоді, можливо, йтиметься про "ухвалення нового бюджету з військовою допомогою для України". Тому не можна виключати, що Путін намагатиметься потягнути час.

"Кремль може висунути низку зустрічних вимог до України (для укладання домовленості про припинення вогню) і одночасно наполягати на початку мирних перемовин про укладання великої мирної угоди. А в процесі цих переговорів продовжаться спроби звинуватити Україну в небажанні припинити війну і підставити нас перед Трампом", - зазначає політолог Володимир Фесенко.

Політолог Ігар Тишкевич додає, що умовою згоди росіян на перемир’я може стати, приміром, виведення Сил оборони України з Суджі на Курщині. Він не відкидає ймовірності, що це питання може з’явитись в порядку денному, наприклад, якщо США з РФ вдасться домовитись про відновлення постачання газу на європейський ринок (за участі американців).

Та головне, що варто пам’ятати: домовленості про припинення вогню – це не гарантія його припинення, і навіть якщо це станеться, це не означатиме, що Росія відмовилась від своїх планів стосовно України.

За словами Ігара Тишкевича, на перший план можуть вийти також інформаційні спецоперації росіян. Причому вони можуть мати направлення як на українських "споживачів", так і на західних. В Україні - задля фрагментації суспільства, створення атмосфери недовіри, а на Заході – задля дискредитації України.

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США мають усі можливості спрямувати енергію РФ у мирне річище. Вкрай бажано, аби це відбувалося не за рахунок України. Поки що ж шанси на збільшення військової допомоги США Україні зросли.

Ярослав Конощук