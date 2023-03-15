Вони триватимуть до кінця тижня.

Три країни - Китай, Іран і Росія - відсьогодні проводять військові навчання в Оманській затоці.

"Відповідно до домовленостей військових Росії, Китаю, Ірану та інших країн, військово-морські сили Китаю, Ірану, Росії та інших країн з 15 по 19 березня проведуть спільні військово-морські навчання "Пояс морської безпеки-2023" в Оманській затоці" , - повідомляє Міноборони КНР.

Зазначається, що нові навчання були розроблені на основі попередніх китайсько-ірансько-російських спільних морських навчань, проведених у 2019 і 2022 роках.

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"Китай направив есмінець з керованими ракетами Nanning для участі в навчаннях", – зазначає відомство.

Спільні навчання Росії, Китаю та інших країн

Наприкінці лютого в Індійському океані проходили спільні військово-морські маневри Росії, Китаю та ПАР.

Навчання тривали три дні, військові проводили артилерійські стрільби, тренувалися звільняти захоплене судно із заручниками, надавати допомогу кораблю, який зазнав лиха в морі, та особовому складу. Повідомлялося, що під час навчань може відбутися випробувальний пуск російської гіперзвукової крилатої ракети "Циркон".

Розвідувальне управління Міністерства оборони США вважає, що наразі Китай випереджає Росію в розробці гіперзвукової зброї.

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