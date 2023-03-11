Пекін також розробляє міжконтинентальну балістичну ракету з гіперзвуковою плануючою боєголовкою, яка випробовується з 2014 року.

Китай випереджає Росію в розробці гіперзвукової зброї і, можливо, вже розгорнув зброю, здатну вражати бази США в Тихому океані.

Про це заявило розвідувальне управління Міністерства оборони США, пише Bloomberg. Китай домігся значного прогресу з 2000-х років, і в країні спостерігаються "інтенсивні, цілеспрямовані інвестиції та розвиток" з питання гіперзвуку.

Пекін також розробляє міжконтинентальну балістичну ракету з гіперзвуковою плануючою боєголовкою, яка випробовується з 2014 року. За словами головного наукового співробітника аналітичного відділу розвідуправління Пола Фрейстлера, у липні 2021 року зброя показала, що вона може здійснити кругосвітню подорож.

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"Хоча і Китай, і Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї і, ймовірно, розгорнули оперативні системи, Китай лідирує в Росії як за допоміжною інфраструктурою, так і за кількістю систем", - сказав Фрейстлер.

Академія аеродинаміки Китаю стверджує, що експлуатує як мінімум три гіперзвукові аеродинамічні труби, здатні працювати на швидкостях в 8, 10 і 12 Маха, що перевищують швидкість звуку. В даний час у Росії є три бойові системи, в тому числі знаряддя морського базування зі швидкістю 8 Маха.

Гіперзвукова зброя-деталі розробок

Росія 24 лютого взяла участь у спільних військово-морських навчаннях з Китаєм і Південною Африкою, на яких відбувся випробувальний пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон".

Американці в рамках гонки за озброєнням з Росією і Китаєм розробляють новітні лазери-вбивці, якими будуть оснащувати свої військові кораблі. Їх головна перевага - здатність знищувати гіперзвукові ракети в повітрі.