Глава МЗС наголошує, що проста зміна таблички "Радянський Союз" на табличку "Російська Федерація" стала найбільшим дипломатичним шахрайством ХХ століття.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре закликає міжнародну спільноту позбавити Російську Федерацію місця постійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Як зазначається на сайті МЗС України, про це йдеться в авторській колонці Дмитра Кулеби для видання The Hill.

Глава МЗС наголосив, що РФ скоює масові звірства в Україні, демонструє жорстокість і зневагу до людяності через те, що їй дозволили повірити у власну абсолютну безкарність.

"Все почалося в грудні 1991 року, коли представники Росії незаконно узурпували місце СРСР у Раді Безпеки ООН. Жодна правова процедура, визначена Статутом ООН, не була дотримана", - заявив Кулеба.

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У цьому зв'язку, міністр заявив, що проста зміна таблички "Радянський Союз" на табличку "Російська Федерація" стала найбільшим дипломатичним шахрайством ХХ століття.

"У лютому я наголосив на засіданні Ради Безпеки ООН, що Росія перетворила крісло постійного члена Радбезу ООН на свій трон безкарності. Сьогодні ми маємо справу з наслідками порушення правил 32 роки тому", - додав Кулеба.

Також міністр наголосив, що сьогодні Росія не є ані суддею, ані рішенням для світових проблем.

"Російська війна має не лише завершитися нищівною поразкою для Путіна. Її наслідком має стати фундаментальне переосмислення глобальної безпекової системи та реформа міжнародних інституцій, які покликані підтримувати та відновлювати мир", - додав міністр.

"Росія ніколи юридично не набувала статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та має бути вигнана з цього поважного органу. В іншому разі злочинець у кріслі судді продовжуватиме ставити під сумнів легітимність всієї системи ООН", - повідомив Кулеба.

Київ намагається закликати світ виключити Росію з Радбезу ООН: що відомо

Як повідомляв УНІАН наприкінці минулого року, Україна ініціювала процес виключення РФ з Ради безпеки ООН й організації загалом.

У МЗС Естонії заявили, що ініціатива України не знайшла підтримки серед більшості держав ООН. Вони не поділяють підхід Києва до цього питання.

4 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у деяких столицях з подивом дізналися, що Росія незаконно окупувала місце постійного члена Ради безпеки. Глава МЗС розповів, що наразі одні країни підтримують ініціативу України з позбавлення РФ місця постійного члена у Раді безпеки ООН, а інші вивчають це питання.

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