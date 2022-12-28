Якби дійшло до голосування з цього питання, РФ заблокувала б процес, вважає заступник міністра закордонних справ Естонії.

Більшість держав не підтримують пропозицію України щодо виключення РФ з Ради Безпеки ООН.

Вони не поділяють підхід Києва, згідно з яким Росія неправомірно увійшла в ООН і зайняла місце в Радбезі, і тому має залишити організацію, заявив віце-канцлер МЗС Естонії Мярт Вольмер в коментарі естонському суспільному мовнику ERR.

"Естонія – один з лідерів і найбільш активних прихильників України за темами, які якраз стосуються ізолювання Росії в різних організаціях, відсування Росії від прийняття рішень у світі, притягнення її до відповідальності за злочини. Цей напрямок дуже хороший і правильний. Розмови про ООН потрапляють в ту ж категорію, але в цьому випадку треба враховувати, що дуже великої міжнародної підтримки в України з цього питання, на жаль, немає", – сказав Вольмер.

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За словами Вольмера, розгляд питання щодо виключення РФ з Ради Безпеки ООН "було б можливим в разі, якби дуже велика кількість держав думала так само, як Україна, що Росія після розпаду Радянського Союзу отримала цей статус якимось чином поза процедурою, незаконно, і це слід якось переглянути".

"Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті, немає", – констатував Естонський дипломат.

Він також прогнозує, що виключення РФ "не виглядає дуже придатною для реалізації річчю". Вольмер прогнозує, що якби дійшло до голосування з цього питання, Росія заблокувала б процес.

У зв'язку з цим, на думку дипломата, слід зосередитися на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію дійсно можна ізолювати,

"Росії скоріше слід перешкоджати там, де це насправді можливо, Де це має певну підтримку, де ми зможемо відсунути її від процесів прийняття рішень у світі", – додав він.

Виключення Росії з ООН і Радбезу ООН - пропозиція України

Напередодні стало відомо, що Україна ініціювала процес виключення РФ як з Ради Безпеки ООН, так і в цілому з організації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що перебування країни-агресора в ООН є нелегітимним, оскільки Росія просто зайняла місце Радянського Союзу в організації та Радбезі ООН поза процедурою.

Як відомо, будучи одним з постійних членів Ради Безпеки ООН РФ має можливість блокувати прийняття будь-яких рішень. Україна і партнери неодноразово наголошували, що Москва зловживає цим майданчиком, використовуючи його для просування пропаганди.

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