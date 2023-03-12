На думку міністра закордонних справ України, можна ввести більш жорсткі санкції, щоб сильніше обмежити виробництво ракет і безпілотників.

Україна пропонувала Європейському Союзу в рамках G7 ввести суворі санкції проти російських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотників і ракет. Однак країни ЄС реалізували лише малу частину можливих обмежень.

Такою думкою поділився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Bild. Він заявив: "Ми можемо зупинити виробництво ракет і безпілотників в Росії, ввівши нові і жорсткі санкції проти цієї галузі, і ми зробили відповідну пропозицію Європейському Союзу в рамках G7. Я особисто надіслав список компаній, які безпосередньо беруть участь у виробництві ракет. На жаль, ми не бачимо, що ці компанії піддаються достатнім санкціям".

Кулеба заявив, що певні обмеження увійшли до десятого пакету санкцій, але це лише мала частка. За словами міністра закордонних справ, "набагато більше можна було б зробити, і набагато більше повинно бути зроблено".

Відео дня

Санкції проти Росії: остання інформація

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про обмеження проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб, пов'язаних з Росією. Сюди увійшли і букмекерські контори.

На тлі нафтових санкцій ЄС проти РФ і введення граничної вартості держава-агресор знайшла новий ринок для збуту. Мова про Індію, яка з початку повномасштабного вторгнення в Україну збільшила товарообіг з Росією. РФ піднялася з 18 на 4 місце у списку найбільших імпортерів східної країни.

Польське видання РАР з посиланням на джерела повідомило, що санкції проти російської атомної енергетики блокують три країни. Це Франція, Угорщина і Болгарія.

Вас також можуть зацікавити новини: