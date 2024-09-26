"Ставлення Трампа до України чітко залежить від перебігу його політичної кампанії", - міжнародник Олександр Краєв

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів УНІАН, що стоїть за різкими висловлюваннями Дональда Трампа та інших республіканців на адресу України й її президента.

Пане Олександре, як, на вашу думку, Україні варто реагувати на останні заяви Дональда Трампа, лист спікера Майка Джонсона на адресу Володимира Зеленського з вимогою звільнення Посла України в США, та взагалі на антиукраїнську риторику в процесі передвиборчих перегонів в Штатах?

Зараз дійсно усе ускладнилося і дуже серйозно. Спочатку щодо посла. Тут питання про нашу суб’єктність в міжнародній політиці. Питання про те, чи можемо ми самі захищати, хто нас репрезентує і як працює наша дипломатія далі…

Якщо трапляється якась проблема, так, союзники можуть нам прямо сказати, що тут сталася певна проблема. Це нормально. Це і називається партнерством. Але, при цьому, союзники не мають нам розказувати буквально в деталях "що, коли і як" ми маємо робити, тим паче, кого призначати, а кого не призначати [послом]. Для цього існують зовсім інші процедури.

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Ще один момент щодо цієї ситуації: порядок денний формує приймаюча сторона і він затверджується разом з нашим посольством. Тому в нормальній дипломатичній практиці у такому випадку, якщо є якісь питання до посла, або якісь нестиковки в позиціях, або відбувся якийсь конфуз, якась колізія, посла не відкликають, а запрошують в столицю на консультації. Тобто, його відзивають на певний час.

Таким чином, поки в США уляжеться пил, поки стане зрозуміло, що все буде добре, поки стихнуть пристрасті, посол побуде в себе, у рідній столиці збирати додаткову інформацію, переформовувати команду, отримувати вказівки від міністра… А потім поїде назад на свій пост - в столицю свого перебування. Насправді, мені здається, це був би зараз найкращий варіант – просто відізвати Маркарову на консультації, і потім її повернути, коли це все закінчиться.

Але ж це не змінить позицію частини республіканців, того ж спікера Конгресу?

А от що робити з позицією спікера Майка Джонсона взагалі – це складне питання. Адже ця позиція повністю підвернута під позицію Дональда Трампа. Тобто, по суті, що робити з позицією Трампа?

За п’ять днів треба голосувати за новий федеральний бюджет. Або, якщо вони не проголосують його вчасно (а найімовірніше, що його вчасно не проголосують), потрібно починати розмови про федеральний бюджет, про військовий бюджет і відповідно про бюджет допомоги для союзників, куди включений і бюджет для України. Тобто, якщо вже зараз Джонсон так налаштований, як ми бачимо, то ми ризикуємо повторенням ситуації кінця 2023 року - початку 2024 року, коли нам протягом шести місяців не могли ухвалити цю допомогу.

Тому, на мій погляд, тут треба проводити консультації закритого типу. Треба говорити окремо з республіканцями, треба окремо говорити з демократами. Треба з цієї ситуації виходити. Треба знову відв’язати українську тему від їх партійного протистояння. Інакше у нас знову будуть проблеми з підтримкою.

Під час цього візиту президента України Володимира Зеленського в США, серед інших мала відбутись і зустріч з кандидатом в президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Але мало того, що вона, скоріше за все, вже не відбудеться, Трамп вже звинувачує Зеленського у втручанні в американські вибори. Як розуміти таку поведінку кандидата в президенти США?

Трамп насправді знову зайшов на черговий віраж свого ставлення до України. Ви ж бачите, там є певна закономірність. Коли Трамп бачить, що Байден слабкий стосовно України, Байден не може змусити Конгрес ухвалити якесь рішення або особисто не може дійти до якогось висновку, або, у принципі, Байден негативно показує себе у контексті України, тоді Трамп "на коні" - він починає говорити (були такі його заяви на початку року, коли в США не могли ухвалити бюджет), що ніби він би дав Україні 120 млрд, а не 60, що він би бомбив Москву і Пекін, якби війна почалася за його каденції... Тобто, що Трампа взагалі герой, усіх би там переміг.

Натомість торік, коли Україна починала контрнаступ і приходили нові пакети допомоги від адміністрації Байдена, Трамп казав, що Україна – це корумпована держава на кшталт Афганістану, з якою взагалі не треба мати справу. Тобто, ставлення Трампа до України чітко залежить перебігу його політичної кампанії.

Теперішня антиукраїнська істерія з боку Трампа почалась через сильні позиції демократів?

Як я й казав, зараз у Байдена все нормально, і Трампу потрібно цьому протистояти.

Ви ж бачите, адміністрація Байдена за крок до ухвалення рішення про надання нам засобів і дозволу завдавати ударів вглиб території Росії. За останні декілька днів надійшло два пакети підтримки. Зеленський поїхав в Пенсильванію, в рідне місто Байдена, на завод, який виробляє для України дуже потрібні 155-мм артилерійські снаряди… Тобто, все складається так, що Трамп зараз у більш слабкій позиції по Україні. Україна, навпаки, приносить електоральні бали Камалі Гарріс, і Байден виглядає на цьому фоні непогано…

Трампу потрібно було якось на це реагувати. Ось він і зреагував в класичному для себе розумінні.

Як українська сторона має вибудовувати свої стосунки з Трампом, з республіканцями в цих умовах?

По суті, нормальної поради тут немає. Трамп – це політик, зациклений виключно на особистих контактах, на особистих відносинах і, скоріше, саме через такий план потрібно до нього підходити. В Офісі президента багато казали, що в них є якісь особисті виходи на радників Трампа, що вони цих людей знають, вони готові з ними працювати і т.д. Якраз зараз саме той час, коли потрібно ці особисті контакти застосовувати. Бо іншого, публічнішого, нормального підходу до цього, на жаль, немає.

Віталій Саєнко