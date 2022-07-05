Генсек зауважив, що процес вступу цих скандинавських країн вже є найшвидшим в історії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що парламенти 30 країн-членів ратифікують протоколи про вступ Фінляндії і Швеції до Альянсу протягом місяців.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Генсек зауважив, що процес вступу двох країн вже є найшвидшим в історії.

"Минулого разу, коли у нас був аналогічний процес ратифікації у парламентах, це зайняло 12 місяців або близько року. Я не скажу точно, але (цього разу. - ред.) ми говоримо про місяці", - сказав він.

Генсек Альянсу привітав те, що кілька союзників вже почали процес ратифікації та пообіцяли завершити його швидше, ніж зазвичай.

Столтенберг очікує від усіх союзників, у тому числі від Туреччини, швидкого та безпроблемного процесу ратифікації.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Офіційну заявку Фінляндія і Швеція подали в середині травня. Рішення про їх прийняття в НАТО було прийнято в рекордно короткі терміни - про нього було оголошено вже 29 червня на саміті НАТО в Мадриді. Єдиною серйозною перешкодою були вимоги Туреччини, щодо яких країни дійшли згоди.

Для того, щоб Швеція і Фінляндія стали повноправними членами НАТО, необхідна ратифікація підписаних сьогодні документів парламентами всіх 30 країн-членів Альянсу.

Представники російської влади, коментуючи вступ двох країн до НАТО, заявляли, що, з одного боку, засуджують його, з іншого, не бачать в ньому особливих проблем, оскільки у Росії немає територіальних суперечок з цими країнами. Однак у разі розміщення в Фінляндії і Швеції інфраструктури НАТО російська сторона обіцяє якісь заходи у відповідь.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня президент США Джо Байден направив в Конгрес листи про прийом Швеції і Фінляндії в НАТО.

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