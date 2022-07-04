Передачу зброї, мільярди на підтримку економіки та інші кроки країн-партнерів міністр вважає "теж де факто гарантіями безпеки".

Гарантії безпеки - не альтернатива вступу до НАТО, але те, що є необхідним до того моменту, коли Україна стане учасником механізму колективної безпеки.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це (безпекові гарантії - УНІАН) не альтернатива [НАТО], це – заповнення вакууму між зараз і моментом, коли Україна стане учасником механізму колективної безпеки. Це не є альтернатива, альтернативи немає. Це так не сприймає ні президент, ні Андрій Єрмак, який займається безпосередньо цією темою", - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що "не готовий гіпотетизувати" щодо того, яким буде цей механізм колективної безпеки.

"Яким він буде, чи це буде НАТО, чи це буде щось уже створене довкола України – це вже історія розсудить", - сказав він

Міністр наголосив, що є розуміння, що "в НАТО нас завтра і післязавтра не візьмуть".

"Так що нам треба робити? Сидіти і казати: нічого, будемо сидіти і чекати, поки НАТО нас забере? І так з’являється тема гарантій. Якщо це не п’ята стаття (згідно зі стаття 5 Північноатлантичного договор, збройний напад на одну з держав Альянсу є нападом на них усіх і кожна з країн-членів зобов'язана надати допомогу - УНІАН), коли за нас всі будуть воювати, то тоді нехай давайте розробимо хоч якісь гарантії безпеки для України", - пояснив Кулеба.

За словами міністра, для іноземних держав є сенс надавати такі гарантії Україні, оскільки "якщо Україна завалиться, то розгрібати ці всі проблеми, яких стане набагато більше, будуть вони".

Передачу зброї, мільярди на підтримку економіки та інші кроки країн-партнерів Кулеба вважає "теж де факто гарантіями безпеки".

Голова МЗС також зауважив, що йому не видається неможливим отримання реальних безпекових гарантій, та навів приклади таких гарантій.

"Абсолютно все можливо. Питання дуже просте: ми за рахунок гарантій безпеки намагаємося вирішити ті практичні проблеми, з якими ми стикаємося вже зараз, ведучи війну з Росією. Наприклад, якби у нас до війни були чітко прописані гарантії, що у разі повномасштабного наступу Росії упродовж місяця чи тижня Україні будуть поставлені – раз, два, три, чотири, п’ять. Це гарантія? Гарантія, по зброї.Якби ми знали, що упродовж такого-то часу будуть застосовані такі-то санкції, що у разі збільшення активності військово-повітряних сил Російської Федерації небо над Україною буде закрите такою-то коаліцією країн ще до того, як російські літаки полетять в повітряний простір. Всього цього не було, тому це ніде не було чітко зафіксовано", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна не прагне у такий спосіб отримати аналог п’ятої статті, оскільки не йдеться про те, щоб інші країни воювали.

Безпекові гарантій для України

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня голвоа Офісу президента Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з екс-генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

1 липня відбулося перше засідання Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України. За його підсумками голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перша редакція документа про міжнародні гарантії безпеки для України може з'явитися у липні. Він наголосив, що над гарантіями безпеки працюватимуть "дуже швидко".

Окрім цього Єрмак зазначив, що Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії РФ у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах. Водночас він визнав, що жодні зобов'язання від третіх сторін не здатні замінити власного потужного оборонного потенціалу України.

За його словами, майбутній документ про гарантії безпеки включатиме три основні блоки: надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод; дії щодо стримування нової агресії; санкційна політика.

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